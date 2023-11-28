Сильный снегопад в Петербурге сказывается на состоянии дорог утром 28 ноября. Уже к 7:25 загруженность достигла 4 баллов по шкале «Яндекса», что на 2 больше обычного для этого времени суток.
«Яндекс» уже начал присылать сообщения об аномальных пробках. В 7:15 в городе зафиксирована самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, 4,8 км, — на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. На карте видно, что скорость движения снижена на большой части КАД. На Советском проспекте, Октябрьской набережной, Народной улице и некоторых других участках дорожной сети уже образовались «бордовые» пробки — такие, в которых скорость движения минимальна.
На дорогах и тротуарах много снега, даже в центре города — это демонстрируют супервидовые веб-камеры проекта «Отличный Петербурга».
«Улицы, вроде, начали убирать, но пассажиры общественного транспорта этому не очень рады. На фото — высадка у метро «Московская», 7 утра», — рассказывает читатель «Фонтанки» Дмитрий.
Вчера на Петербург обрушился циклон, который до этого отметился на юге России, особенно в Крыму, и в центральных регионах, в том числе в Москве. Вечером в Петербурге было 9 баллов, самолеты в Пулково задерживались. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус вечером предсказывал, что за ночь высота снежного покрова в Петербурге увеличится на 8–10 см — с 8 см утром понедельника до 16–18 см утром вторника.