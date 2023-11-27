Что известно о погибших на юге России в результате «шторма века»

В результате движения циклона на юге России 26 и 27 ноября наблюдаются сильный ураганный ветер и подтопления. По данным на 28 ноября, в результате стихии погибли четыре человека, более 20 пострадали. Почти два миллиона человек остались без света.
Краснодарский край
В Краснодарском крае в результате непогоды погиб один человек в Сочи и еще один в Новороссийске, сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники.
На пляже в Лоо произошло обрушение помещения для ремонта лодок, пострадавших нет. Набережная на федеральной территории Сириус оказалась частично повреждена водой, затоплены ряд улиц. Закрыты вход на набережную, пляжи не работают, сообщает городской портал Sochi1.RU.
Из-за непогоды в Краснодарском крае в пути следования были задержаны порядка 27 пассажирских поездов. Днем 27 октября было частично восстановлено поездов на Черноморском побережье.
В эфире телеканала «Россия-24» губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что двое погибших предварительно были отдыхающими.
Крым
В Крыму и Севастополе скорость ветра достигала 144 км/ч. В результате непогоды в регионе погиб один человек в селе Морское под Судаком, еще один погибший — моряк в Керченском проливе, сообщают госагентства ТАСС и РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали во в Севастополе. В Севастопольском аквариуме-музее погибли около 800 морских животных.
К 13 часам дорожные службы открыли движение по участку Прибежное — Евпатория на дороге Симферополь — Евпатория, который был подтоплен во время шторма в Крыму, сообщил Николай Лукашенко, министр транспорта республики.
Ростовская область
В Ростовской области из-за аварий на электросетях, вызванных штормовым ветром, без электроэнергии остались около 100 тысяч жителей. Спасатели эвакуировали в регионе более 500 человек из зоны подтопления, сообщил замгубернатора Сергей Бодряков. В зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях: Азов, Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.
Кавказ
В регионах Северо-Кавказского федерального округа ожидается ухудшение погоды. По данным МЧС, на большей части региона пройдет сильный дождь, мокрый снег, ветер 20-25 м/с, в отдельных районах — до 32 м/с.
В горах Кабардино-Балкарии за ночь выпало более 50 см снега. На курорте «Эльбрус» введен усиленный режим работы, канатные дороги и горнолыжные трассы закрыты. В горных и предгорных районах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии существует угроза схода лавин.
В семи районах Дагестана электричество пропало у 100 тыс. человек, а в Ингушетии без электроэнергии 60% жителей Сунжи, где проживают около 60 тысяч человек.
Проезд по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии запрещен для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды.
Меры по ликвидации последствий стихии
Власти регионов организуют работы по ликвидации последствий удара стихии. В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации, к такому же решению готовы власти Севастополя. В Краснодарском крае работает горячая линия Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. В Ростовской области для эвакуации населения подготовлено 116 пунктов временного размещения.
Циклон, принесший разрушения на юге России, 27 ноября пришел в Петербург. В городе введен «желтый» уровень погодной опасности. Снегопад также наблюдается в Москве, там отменяют авиарейсы.