Что известно о погибших на юге России в результате «шторма века»

В результате движения циклона на юге России 26 и 27 ноября наблюдаются сильный ураганный ветер и подтопления. По данным на 28 ноября, в результате стихии погибли четыре человека, более 20 пострадали. Почти два миллиона человек остались без света.

Краснодарский край

В Краснодарском крае в результате непогоды погиб один человек в Сочи и еще один в Новороссийске, сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники.

На пляже в Лоо произошло обрушение помещения для ремонта лодок, пострадавших нет. Набережная на федеральной территории Сириус оказалась частично повреждена водой, затоплены ряд улиц. Закрыты вход на набережную, пляжи не работают, сообщает городской портал Sochi1.RU.