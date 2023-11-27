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    Почти два миллиона человек остались без света из-за шторма на Черноморском побережье

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    Почти два миллиона человек остались без электроснабжения по состоянию на 10 часов утра 27 ноября, сообщило Минэнерго. Среди пострадавших регионов — Крым, Дагестан, Краснодарский край, Донецкая и Луганская народные республики, Ростовская, Запорожская и Херсонская области.

    Последствия непогоды ликвидируют более 2,1 тысячи человек в 680 бригадах. Восстановительные работы осложняет продолжающаяся непогода.

    «Шторм века» настиг черноморское побережье на выходных. Из-за стихии пострадали 10 человек, один погиб, сообщает МЧС. Погибли около 800 обитателей музея-аквариума в Севастополе. О том, что сейчас происходит в курортных городах, читайте в материале «Фонтанки».

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