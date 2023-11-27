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    Рельсы проваливаются, курортный дом разваливается на глазах. Посмотрите, что буйство стихии делает с Сочи

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    На черноморском побережье второй день бушует сильнейший шторм. Он начался в Крыму, затем добрался и до Краснодарского края. Как в понедельник, 27 ноября, сообщает издание Sochi1.RU со ссылкой на местное МЧС, ожидались «очень сильные волны», но никто и предположить не мог, чем это все обернется.

    телеграм-канал ТИПИЧНЫЙ СОЧИ

    В поселке Лоо Лазаревского района подмыло трехэтажный дом. Он сложился как карточный домик. Как уточняет Sochi1.RU, разрушившийся дом — эллинг. Обычно это гаражи для лодок, но в Сочи из них строят целые дома и гостиницы прямо на берегу моря, пишет издание.

    телеграм-канал ТИПИЧНЫЙ СОЧИ

    Также в Лазаревском районе, судя по кадрам, попавшим в Сеть, сель снес железную дорогу. В РЖД ранее сообщили, что из-за шторма на черноморском побережье задерживаются 50 поездов — два из них следуют в Петербург.

    телеграм-канал ТИПИЧНЫЙ СОЧИ

    В поселке Сириус очевидцы засняли огромные волны. Волны били не только по набережной, но и вышли на прилегающие улицы, отмечает Sochi1.RU.

    По данным МЧС, в Краснодарском крае из нескольких населенных пунктов эвакуированы 42 человека — они находятся в пунктах временного размещения. Повреждены пять зданий, повалено более 250 деревьев. В Туапсинский район направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России. В ликвидации последствий буйства стихии задействованы 1335 человек.

    «Шторм века» настиг черноморское побережье на выходных. Из-за стихии пострадали несколько человек, один пропал без вести, сообщает МЧС. Погибли около 800 обитателей музея-аквариума в Севастополе. О том, что сейчас происходит в курортных городах, читайте в материале «Фонтанки».

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