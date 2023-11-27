Рельсы проваливаются, курортный дом разваливается на глазах. Посмотрите, что буйство стихии делает с Сочи

На черноморском побережье второй день бушует сильнейший шторм. Он начался в Крыму, затем добрался и до Краснодарского края. Как в понедельник, 27 ноября, сообщает издание Sochi1.RU со ссылкой на местное МЧС, ожидались «очень сильные волны», но никто и предположить не мог, чем это все обернется.

В поселке Лоо Лазаревского района подмыло трехэтажный дом. Он сложился как карточный домик. Как уточняет Sochi1.RU, разрушившийся дом — эллинг. Обычно это гаражи для лодок, но в Сочи из них строят целые дома и гостиницы прямо на берегу моря, пишет издание.

Также в Лазаревском районе, судя по кадрам, попавшим в Сеть, сель снес железную дорогу. В РЖД ранее сообщили , что из-за шторма на черноморском побережье задерживаются 50 поездов — два из них следуют в Петербург.

В поселке Сириус очевидцы засняли огромные волны. Волны били не только по набережной, но и вышли на прилегающие улицы, отмечает Sochi1.RU.



По данным МЧС, в Краснодарском крае из нескольких населенных пунктов эвакуированы 42 человека — они находятся в пунктах временного размещения. Повреждены пять зданий, повалено более 250 деревьев. В Туапсинский район направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России. В ликвидации последствий буйства стихии задействованы 1335 человек.

