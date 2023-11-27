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    Из-за шторма на Черноморском побережье задерживаются 50 поездов, два из них следуют в Петербург

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    В связи с неблагоприятными погодными условиями на Черноморском побережье задерживаются порядка 50 пассажирских поездов, в том числе два, следующих в Санкт-Петербург. Об этом 27 ноября сообщают Российские железные дороги.

    «Есть опоздания поездов № 007 и № 008, следующих из Севастополя в Санкт-Петербург», — сообщили «Фонтанке» в единой справочной о поездах и билетах РЖД.

    Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

    Как сообщили в пресс-службе РЖД, 26 ноября в регионе прошли сильные дожди, ветер достигал 25 метров в секунду. В результате произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста, также на железнодорожных путях на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс обвалились деревья. Кроме того, подмыло один из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено.

    РЖД создали оперативный штаб, к ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников. Службы ведут восстановление контактной сети и расчистку железнодорожного полотна. Противоразмывные поезда с щебнем и бутовым камнем уже направлены на места происшествия. При этом работы осложняются из-за продолжающегося шторма.

    Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8–800–775–00–00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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    ПоездРЖДЗадержка поездаШтормЧерноморское побережье
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