Из-за шторма на Черноморском побережье задерживаются 50 поездов, два из них следуют в Петербург

В связи с неблагоприятными погодными условиями на Черноморском побережье задерживаются порядка 50 пассажирских поездов, в том числе два, следующих в Санкт-Петербург. Об этом 27 ноября сообщают Российские железные дороги.



«Есть опоздания поездов № 007 и № 008, следующих из Севастополя в Санкт-Петербург», — сообщили «Фонтанке» в единой справочной о поездах и билетах РЖД.

Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, 26 ноября в регионе прошли сильные дожди, ветер достигал 25 метров в секунду. В результате произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста, также на железнодорожных путях на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс обвалились деревья. Кроме того, подмыло один из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено.

