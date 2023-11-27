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    Дорогу в Грузию закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

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    Из-за ухудшения погодных условий 27 ноября движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию со странами Закавказья, запрещено. Об в официальном telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС РФ по Северной Осетии.

    Запрет действует на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из России с 12:10 по Москве 27 числа до особого распоряжения.

    Военно-Грузинская дорога — это единственный сухопутный маршрут, соединяющий Россию со странами Закавказья — Грузией и Арменией. Накануне на этом участке было остановлено движение грузовиков. Утром 27 ноября проезда ожидали 2,1 тысячи грузовиков, информировал Интерфакс.

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    Комментарии 1

    Гость27 Ноя 2023 в 16:53
    А где все? Лобио едят?
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