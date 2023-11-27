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    В Москве снежный апокалипсис. Президент Путин успел проскочить до снегопада

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    43 комментария

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин добирался до работы в понедельник, 27 ноября. Все дело в том, что в Москве выпало рекордное количество снега и улицы замело. Многие горожане опоздали на работу.

    По словам представителя Кремля, «снежный апокалипсис» не помешал Путину, так как он выехал раньше остальных жителей столицы.

    «Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада, до того, как все совсем завалило, поэтому не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», — поделился Песков РИА Новости.

    По данным специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, нынешние московские сугробы сопоставимы с январскими. Высота снежного покрова местами уже достигла 21 сантиметра. По данным Росавиации, утром из-за непогоды задержали 28 рейсов на вылет, в том числе из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коммунальщики работают на пределе своих сил. Поэтому, по словам главы города, на улицы столицы выйдут еще 10–12 тысяч сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза», чтобы помочь с уборкой снега.

    Петербург, к слову, тоже ждет разгул стихии. По прогнозам синоптиков, вечером в понедельник, 27 ноября, на город обрушится снегопад. Добавим, что снег будет идти почти всю неделю. Подробный прогноз погоды читайте в материале «Фонтанки».

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    Владимир ПутинСнегДмитрий Песков
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    Комментарии 43

    Гость27 Ноя 2023 в 16:45
    ловкий какой..)
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