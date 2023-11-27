В Москве снежный апокалипсис. Президент Путин успел проскочить до снегопада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин добирался до работы в понедельник, 27 ноября. Все дело в том, что в Москве выпало рекордное количество снега и улицы замело. Многие горожане опоздали на работу.

По словам представителя Кремля, «снежный апокалипсис» не помешал Путину, так как он выехал раньше остальных жителей столицы.

«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада, до того, как все совсем завалило, поэтому не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», — поделился Песков РИА Новости.

