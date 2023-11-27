В вечерний час пик на дорогах Петербурга будет горячо. Синоптики ждут снегопад

От безмятежной утренней погоды ничего не останется уже к вечеру понедельника, 27 ноября. На Петербург надвигается циклон. Всего каких-то шесть часов и на город высыпется новая работа для коммунальных служб. Об ухудшении погодных условий предупредил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.



«Зона осадков уже подошла к юго-востоку Ленинградской области и даже появилась на локаторе. Примерно еще часов шесть и снег дойдет до Санкт-Петербурга. Так как город большой, то начало снега можно ожидать в период 16–18 часов», — рассказал специалист.

