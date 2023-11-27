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    В вечерний час пик на дорогах Петербурга будет горячо. Синоптики ждут снегопад

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    От безмятежной утренней погоды ничего не останется уже к вечеру понедельника, 27 ноября. На Петербург надвигается циклон. Всего каких-то шесть часов и на город высыпется новая работа для коммунальных служб. Об ухудшении погодных условий предупредил синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    «Зона осадков уже подошла к юго-востоку Ленинградской области и даже появилась на локаторе. Примерно еще часов шесть и снег дойдет до Санкт-Петербурга. Так как город большой, то начало снега можно ожидать в период 16–18 часов», — рассказал специалист.

    Сперва снег будет умеренным, но к вечеру станет интенсивнее. Сильный снегопад Петербург стороной тоже не обойдет, какие-либо выводы о силе стихии можно будет сделать только утром, когда атмосферный фронт уйдет в Финляндию.

    «Сегодня к началу ночи выпадет 7–10 см снега. На дорогах, конечно, будет сложная обстановка, так как еще и метели начнутся. Усиление ветра в Санкт-Петербурге ожидается в ближайшее время, в районе обеда. Порывы северо-восточного ветра по всей территории до 15–18 м/с», — уточнил Колесов.

    Температура воздуха же в течение дня меняться не будет, она продолжит держаться в районе трех градусов со знаком минус.

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