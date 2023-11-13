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    Зима без реформы. В Петербурге объявили обычные конкурсы на уборку дорог

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    Комитет по благоустройству традиционно ищет подрядчиков на содержание петербургских дорог зимой. Переход на новую форму работы пока не состоялся.

    Конкурсы объявлены в конце прошлой недели, охвачены не все районы. В частности, разыгрывают контракты на 970 млн в Московском, 870 млн — в Невском, 820 млн — в Красногвардейском, 720 млн — во Фрунзенском, 650 млн — в Кировском, 420 млн — в Петродворцовом, 140 млн — в Кронштадтском. Во всех случаях речь идет о содержании улично-дорожной сети в первом полугодии 2024 года. В 2023 году заканчиваются полуторагодичные контракты, заключенные в середине 2022 года.

    Предполагается, что городские унитарные предприятия отрасли должны реорганизоваться в бюджетные учреждения и получать подряды без конкуренции — по аналогии с районными жилищными агентствами, которые прошли такой же путь и теперь на базе бюджетного задания убирают внутриквартальные территории общего пользования. Однако теперь очевидно, что это состоится не раньше лета 2024 года.

    Подробнее о том, как Петербург собираются убирать зимой и чего для этого не хватает — читайте на «Фонтанке».

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    ЗимаУборка дорог
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