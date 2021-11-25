Не хватает 200 человек. Смольный с приходом снега ищет кровельщиков

Жилищный комитет Смольного поставил задачу управляющим организациям полостью укомплектовать штат сотрудниками для очистки крыш. Пока им недостает почти две сотни человек.



Как сообщает пресс-служба правительства 25 ноября, сейчас штатных кровельщиков в управляющих организациях насчитывается 535 человек. Они должны довести это число до 729 и сообщить о принятых мерах не позднее 1 декабря. Кроме того, если город накроют обильные снегопады, на крыши предполагается вывести дополнительно 2,8 тысячи кровельщиков на аутсорсинге.

