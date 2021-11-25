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Не хватает 200 человек. Смольный с приходом снега ищет кровельщиков

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Жилищный комитет Смольного поставил задачу управляющим организациям полостью укомплектовать штат сотрудниками для очистки крыш. Пока им недостает почти две сотни человек.

Как сообщает пресс-служба правительства 25 ноября, сейчас штатных кровельщиков в управляющих организациях насчитывается 535 человек. Они должны довести это число до 729 и сообщить о принятых мерах не позднее 1 декабря. Кроме того, если город накроют обильные снегопады, на крыши предполагается вывести дополнительно 2,8 тысячи кровельщиков на аутсорсинге.

В интервью «Фонтанке» недавно назначенный председатель жилищного комитета Олег Зотов сообщил, что в городе порядка 10 тысяч крыш, которые надо чистить целиком, и 3 тысячи, где надо чистить карнизные свесы. На случай залповых снегопадов чиновники намерены создать своеобразный агрегатор, в котором могут зарегистрироваться промышленные альпинисты и где управляющие организации будут оперативно размещать заявки на рабочую силу. На земле тоже предполагается организовать аутсорсинг: в рамках эксперимента «дворник-шеринг» петербуржцы смогут сами помочь в уборке от снега и получить за это деньги.

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Комментарии (2)

Хейм
Уважаемым журналистам следовало бы знать разницу между кровельщиками и "сотрудниками для очистки крыш". Кровельщики - это те, кто после таких "сотрудников" с ломами будут эти самые крыши чинить. И да, их тоже стоит набирать заранее.
260563251
А кто будет отвечать за повреждения на кровле?
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