Не хватает 200 человек. Смольный с приходом снега ищет кровельщиков

Жилищный комитет Смольного поставил задачу управляющим организациям полостью укомплектовать штат сотрудниками для очистки крыш. Пока им недостает почти две сотни человек.
Как сообщает пресс-служба правительства 25 ноября, сейчас штатных кровельщиков в управляющих организациях насчитывается 535 человек. Они должны довести это число до 729 и сообщить о принятых мерах не позднее 1 декабря. Кроме того, если город накроют обильные снегопады, на крыши предполагается вывести дополнительно 2,8 тысячи кровельщиков на аутсорсинге.
В интервью «Фонтанке» недавно назначенный председатель жилищного комитета Олег Зотов сообщил, что в городе порядка 10 тысяч крыш, которые надо чистить целиком, и 3 тысячи, где надо чистить карнизные свесы. На случай залповых снегопадов чиновники намерены создать своеобразный агрегатор, в котором могут зарегистрироваться промышленные альпинисты и где управляющие организации будут оперативно размещать заявки на рабочую силу. На земле тоже предполагается организовать аутсорсинг: в рамках эксперимента «дворник-шеринг» петербуржцы смогут сами помочь в уборке от снега и получить за это деньги.