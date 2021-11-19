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Петербуржцам начнут платить за уборку снега с помощью «дворник-шеринга»

Во время снегопадов к уборке улиц в Петербурге будут привлекать местных жителей. Эксперимент под названием «дворник-шеринг» начнется уже в этом сезоне. Об этом 19 ноября сообщили в Жилищном комитете.

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Пилотным районом выбран Калининский, где программа уже стартовала. Она позволит любому желающему помочь в уборке улиц, а при этом и подзаработать. За день, по словам вице-губернатора Анатолия Повелия, можно будет получить около тысячи рублей. Забирать свое вознаграждение помощники коммунальщиков будут по формуле «утром работа — вечером деньги».

Для участия в «дворник-шеринге» и заключения договоров необходимо обратиться в районное жилищное агентство и городские ЖКС, заявления будут принимать также дистанционно. В преддверии снегопадов власти намерены сформировать «снежный десант» и при необходимости привлекать сотню таких сотрудников.

О том, что у Жилищного комитета в планах предложить жителям во время снегопадов подработку, ранее в интервью «Фонтанке» рассказал его новый руководить Олег Зотов. Организацию такой работы он тогда сравнил с агрегаторами такси.

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Комментарии (9)

zlopopik
Правильная идея.
Параллакс
Базара нет, тогда пусть режим отчитывается куда пойдут деньги, выделяемые структурам ЖКХ на уборку улиц и дворов.
Редиcка
Хорошая идея. Можно ее расширить и углубить: любой гражданин со специальным приложением в телефоне в любое время может убирать снег или мусор в любом месте, задокументировать сие действо и получить оплату за убранные квадратные метры. Тарифы устанавливать автоматически с таким расчетом, чтобы вся территория была убрана.
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