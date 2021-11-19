Петербуржцам начнут платить за уборку снега с помощью «дворник-шеринга»

Пилотным районом выбран Калининский, где программа уже стартовала. Она позволит любому желающему помочь в уборке улиц, а при этом и подзаработать. За день, по словам вице-губернатора Анатолия Повелия, можно будет получить около тысячи рублей. Забирать свое вознаграждение помощники коммунальщиков будут по формуле «утром работа — вечером деньги».



Для участия в «дворник-шеринге» и заключения договоров необходимо обратиться в районное жилищное агентство и городские ЖКС, заявления будут принимать также дистанционно. В преддверии снегопадов власти намерены сформировать «снежный десант» и при необходимости привлекать сотню таких сотрудников.

