О таких планах «Фонтанке» 17 ноября сообщил новый глава комитета Олег Зотов. «Попробуем сделать что-то вроде агрегатора для таких людей, которые могли бы, заранее зарегистрировавшись в системе, выходить на кровли, — рассказал он. — Их немного, но их работа, например, в прилегающих регионах зимой не востребована, они могли бы хорошо поработать у нас. Технология «холодного» чердака спасает от сосулек и наледей, но снег-то все равно сходит. У нас порядка 10 тысяч крыш, которые надо чистить целиком, и 3 тысячи — где надо чистить карнизные свесы».
Какие еще перемены планируются в жилищной сфере и как чиновники намерены регламентировать парковку во дворах зимой — читайте в интервью Олега Зотова на «Фонтанке».
Uber-Крыша. В Петербурге могут создать электронный агрегатор для очистки кровель от снега
В жилищном комитете Петербурга предложили обзавестись кадровой «подушкой безопасности» на случай залповых снегопадов зимой. Это будет сервис, где смогут зарегистрироваться промышленные альпинисты и управляющие организации, которым срочно нужны лишние руки.
О таких планах «Фонтанке» 17 ноября сообщил новый глава комитета Олег Зотов. «Попробуем сделать что-то вроде агрегатора для таких людей, которые могли бы, заранее зарегистрировавшись в системе, выходить на кровли, — рассказал он. — Их немного, но их работа, например, в прилегающих регионах зимой не востребована, они могли бы хорошо поработать у нас. Технология «холодного» чердака спасает от сосулек и наледей, но снег-то все равно сходит. У нас порядка 10 тысяч крыш, которые надо чистить целиком, и 3 тысячи — где надо чистить карнизные свесы».