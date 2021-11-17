Uber-Крыша. В Петербурге могут создать электронный агрегатор для очистки кровель от снега

О таких планах «Фонтанке» 17 ноября сообщил новый глава комитета Олег Зотов. «Попробуем сделать что-то вроде агрегатора для таких людей, которые могли бы, заранее зарегистрировавшись в системе, выходить на кровли, — рассказал он. — Их немного, но их работа, например, в прилегающих регионах зимой не востребована, они могли бы хорошо поработать у нас. Технология «холодного» чердака спасает от сосулек и наледей, но снег-то все равно сходит. У нас порядка 10 тысяч крыш, которые надо чистить целиком, и 3 тысячи — где надо чистить карнизные свесы».



Какие еще перемены планируются в жилищной сфере и как чиновники намерены регламентировать парковку во дворах зимой — читайте в интервью Олега Зотова на «Фонтанке».

