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Снег заблокировал дороги Петербурга. Горожан просят пересесть с личного авто и такси в метро

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Смольный просит петербуржцев отказаться от поездок на собственном транспорте 30 ноября. Снегопад засыпал дороги, единственный оставшийся способ быстрого передвижения — метро.

Как сообщили в комитете по транспорту, освободить дороги от автомобилей необходимо для спецтехники, задействованной в уборке снега. «Автобусы, трамваи и троллейбусы вышли на маршруты в полном объёме, но большое количество дорожных заторов препятствует их движению по графику. Погодные условия не влияют на работу метрополитена — это самый быстрый способ передвижения. Наши диспетчеры в режиме реального времени отслеживают ситуацию в метрополитене и на наземном транспорте», — добавили в Смольном.

Также сервис «Яндекс.Такси» рекомендует пассажирам воспользоваться метро, так как автомобили погрязли в пробках.

Фото: скриншот приложения «Яндекс»
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Всю ночь в Петербурге хозяйничал снежный циклон «Бенедикт». С утра город встал в пробках, самый большой затор образовался на Московском проспекте.

Фото: скриншот приложения «Яндекс»

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Комментарии (31)

266759808
Никогда такого не было, и, вот, опять.
kukuruzza
Утром на въезде на КАД на Дачном фура неудачно штурмовала подъем к ЗСД—укатала три полосы до отшлифованного льда,а рядом три снегоуборочника стояли,и на КАД не ехали,и выручить водилу не пытались..
Гриб
Каждый год одно и тоже, уже даже не интересно, тоска смертная. В 8.30 вышел из дома на орбели, из подъезда в снег.Наш ЖСК оплачивает дворника, но его не было. Далее шел к метро Мужества, везде целина с натоптышами людей. Трактор видел один, в парке Серебки, полагаю что у садово-паркого хозяйства свой трактор.Институтский, Тореза, целина, даже на дорогах.У самого метро не чищено. Все передвижение мое утреннее - Выборгский район, территория метро Мужества - Калининский. Доехал на метро до Сенной.Сама площадь была зачищена но снег делил куски площади на два огромных отвала и чтобы перейти площадь в отвалах были сделаны тропинки пешеходами. Шел к Заксу, везде не чищено, не видел ни одного дворника. Зато у самого закса в 9.30 был сходняк дворников, человек 15-20 с лопатами весело трудились у дверей закса. И да, в 14.00 приятель наблюдал первые 4 машины из кона квартиры на Поклонной горе, т.е. главную магистраль района начали убирать после обеда.Занавес
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