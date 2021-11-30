Снег заблокировал дороги Петербурга. Горожан просят пересесть с личного авто и такси в метро

Каждый год одно и тоже, уже даже не интересно, тоска смертная. В 8.30 вышел из дома на орбели, из подъезда в снег.Наш ЖСК оплачивает дворника, но его не было. Далее шел к метро Мужества, везде целина с натоптышами людей. Трактор видел один, в парке Серебки, полагаю что у садово-паркого хозяйства свой трактор.Институтский, Тореза, целина, даже на дорогах.У самого метро не чищено. Все передвижение мое утреннее - Выборгский район, территория метро Мужества - Калининский. Доехал на метро до Сенной.Сама площадь была зачищена но снег делил куски площади на два огромных отвала и чтобы перейти площадь в отвалах были сделаны тропинки пешеходами. Шел к Заксу, везде не чищено, не видел ни одного дворника. Зато у самого закса в 9.30 был сходняк дворников, человек 15-20 с лопатами весело трудились у дверей закса. И да, в 14.00 приятель наблюдал первые 4 машины из кона квартиры на Поклонной горе, т.е. главную магистраль района начали убирать после обеда.Занавес