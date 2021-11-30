Снег заблокировал дороги Петербурга. Горожан просят пересесть с личного авто и такси в метро

Смольный просит петербуржцев отказаться от поездок на собственном транспорте 30 ноября. Снегопад засыпал дороги, единственный оставшийся способ быстрого передвижения — метро.
Как сообщили в комитете по транспорту, освободить дороги от автомобилей необходимо для спецтехники, задействованной в уборке снега. «Автобусы, трамваи и троллейбусы вышли на маршруты в полном объёме, но большое количество дорожных заторов препятствует их движению по графику. Погодные условия не влияют на работу метрополитена — это самый быстрый способ передвижения. Наши диспетчеры в режиме реального времени отслеживают ситуацию в метрополитене и на наземном транспорте», — добавили в Смольном.
Также сервис «Яндекс.Такси» рекомендует пассажирам воспользоваться метро, так как автомобили погрязли в пробках.
Всю ночь в Петербурге хозяйничал снежный циклон «Бенедикт». С утра город встал в пробках, самый большой затор образовался на Московском проспекте.