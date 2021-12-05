Они вернулись. Гигантские сосульки-убийцы угрожают петербуржцам

Морозы после снегопадов и тепла добавили экстрима в жизнь петербуржцев. Над тротуарами вновь нависли гигантские сосульки, которые пока никто не убирает. Корреспонденты «Фонтанки» 5 декабря посмотрели наверх и обомлели.
Вот так выглядит угроза на улице Чайковского. Под такой крышей ходить, мягко говоря, страшно.
А это Галерная. Правда, вид со двора, что, впрочем, не отменяет факта плохой уборки кровли.
Теперь жителям Петербурга нужно не только смотреть под ноги, чтобы выбраться из снежного плена, но и вверх, чтобы не пасть жертвой неудовлетворительной работы коммунальщиков.