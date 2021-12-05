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Они вернулись. Гигантские сосульки-убийцы угрожают петербуржцам

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Морозы после снегопадов и тепла добавили экстрима в жизнь петербуржцев. Над тротуарами вновь нависли гигантские сосульки, которые пока никто не убирает. Корреспонденты «Фонтанки» 5 декабря посмотрели наверх и обомлели.

Вот так выглядит угроза на улице Чайковского. Под такой крышей ходить, мягко говоря, страшно.

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А это Галерная. Правда, вид со двора, что, впрочем, не отменяет факта плохой уборки кровли.

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Теперь жителям Петербурга нужно не только смотреть под ноги, чтобы выбраться из снежного плена, но и вверх, чтобы не пасть жертвой неудовлетворительной работы коммунальщиков.

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Комментарии (47)

266410437
Матвиенко надо писать. Она точняк поможет, лазеров пришлет.
08765432
Ул. Варшавская 29к3 трехметровые уже висят
f0ntan
А фото вверху реальны или фотошоп? Где этот адрес? И чистое синее небо точно раскрашенное. Последние фото сомнений не вызывают. Дворы точно питерские. Серое небо тоже
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