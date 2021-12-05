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Председатель ОНК Холодов создал петицию с требованием убрать снег с улиц Петербурга

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Председатель ОНК Петербурга, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов создал петицию на ресурсе Change.org. Он возмущен качеством уборки на улицах города и сравнивает работу коммунальных служб двух столиц. По состоянию на 5 декабря петицию подписали более 500 человек.

Холодов отметил, что после сильного снегопада, вызванного циклоном «Бенедикт», Петербург оказался парализован.

«За все это время, передвигаясь по дорогам, я не увидел нормальной работы снегоуборочной техники. На улицах наблюдались повсеместные дорожные заторы и аварии. Все трое суток утром и вечером в городе были десятибалльные пробки, чего не было в городе с зимы 2018–2019 года», — написал правозащитник.

В Москве, по его словам, ситуация была совершенно другая — там на улицы была выведена вся техника, которая быстро справилась с последствиями непогоды.

«По заявлению комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, 29 ноября, улицы Петербурга чистили 872 машины и 1165 работников дорожных предприятий. В садах, скверах и парках работали еще 250 единиц техники и 868 специалистов садово-парковых хозяйств. При этом в Петербурге есть не менее 1,7 тыс. единиц уборочной техники. То есть городские власти не вывели на дороги все, что могли, и город встал в снежных завалах», — подсчитал Холодов.

В своей петиции правозащитник требует наведения порядка в коммунальном хозяйстве, адекватной обратной связи от Смольного, внимания надзорных органов к нарушениям, а также просит Беглова взять под личный контроль уборку улиц.

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Комментарии (87)

266805237
Разнарядки для троллей дали следующие:
- подменить тему петиции про уборку снега на другую тему про петицию против реагентов - она более чувствительна и поможет сместить внимание;
- традиционное "сами купили в шушарах - сами виноваты; домов как грибов; кругом все менеджеры на бмв"
Но есть одна проблема: чтобы убедиться в обратном, достаточно просто выйти на улицу и увидеть горы снега в центре. И да, в Москве как-то с этой нерешаемой задачей справляются)))
Дмитрий_1111
очередной пиарщик, про которого до этого никто и не знал?
264085591
Новые дома строятся как грибы. Народу в них как шпроты. А он не хочет призвать чтобы все эти жители налоги платили и доход в казну приносили а то народу много а город нищий
Да, город нищий, господа! С кучей безработных на БМВ новых. Требовать все гораздо.
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