Председатель ОНК Холодов создал петицию с требованием убрать снег с улиц Петербурга

«За все это время, передвигаясь по дорогам, я не увидел нормальной работы снегоуборочной техники. На улицах наблюдались повсеместные дорожные заторы и аварии. Все трое суток утром и вечером в городе были десятибалльные пробки, чего не было в городе с зимы 2018–2019 года», — написал правозащитник.

Председатель ОНК Петербурга, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов создал петицию на ресурсе Change.org . Он возмущен качеством уборки на улицах города и сравнивает работу коммунальных служб двух столиц. По состоянию на 5 декабря петицию подписали более 500 человек.

В Москве, по его словам, ситуация была совершенно другая — там на улицы была выведена вся техника, которая быстро справилась с последствиями непогоды.

«По заявлению комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, 29 ноября, улицы Петербурга чистили 872 машины и 1165 работников дорожных предприятий. В садах, скверах и парках работали еще 250 единиц техники и 868 специалистов садово-парковых хозяйств. При этом в Петербурге есть не менее 1,7 тыс. единиц уборочной техники. То есть городские власти не вывели на дороги все, что могли, и город встал в снежных завалах», — подсчитал Холодов.

В своей петиции правозащитник требует наведения порядка в коммунальном хозяйстве, адекватной обратной связи от Смольного, внимания надзорных органов к нарушениям, а также просит Беглова взять под личный контроль уборку улиц.