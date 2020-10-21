Инноватор - инноватору: «Конечно помню… Неудача!» Чубайс не первый идет войной на петербургские сосули

Заявление Анатолия Чубайса о том, что он победит сосульки в Петербурге с помощью нанотрубок, колыхнуло СМИ. «Мы тоже когда-то были молодыми ковбоями», - словно отвечают ему участники городского конкурса 10-летней давности.

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Глава Роснано Анатолий Чубайс накануне сообщил, что пришел растопить петербургский лед: две кровли в центре города укутают в специальный материал, который не позволит крыше обледеневать, а значит – и обрастать сосульками, когда температура с мороза резко прыгнет в плюс. В комментарии к этому сообщению в Facebook пришел печальный Михаил Иванов; 10 лет назад он уже выиграл смольнинский конкурс на разработку антисосулечной технологии и готов рассказать как инноватор инноватору: здесь такое не взлетает.



«Система обогрева представляет собой пленку, по краям которой расположены медные ленты, - вкратце пояснял Чубайс. - Поперек этих лент расположены проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой и достигается с помощью минимальной (доли процента) добавки нанотрубок. Система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование». Проблема сосулек в Петербурге – родимое пятно на лице местного ЖКХ. С ней пытаются бороться много лет, доводя до курьезов – вроде предложения бывшего губернатора Валентины Матвиенко отстреливать ледяные наросты на карнизах домов лазером. Пока же дальше работы ломами и лопатами дело не идет: коммунальщики показывают чудеса изобретательности, укрывая припаркованные машины матрасами и организуя передвижные боксы. Но драмы и трагедии здесь больше, чем фарса: что ни зима, с крыш валятся льдины и снег, страдают автомобили, петербуржцы получают травмы, регулярно доходит до смертельных случаев. В комментариях под постом быстро образовался кружок юных и не очень антиобледенителей. Обсуждали, что лечить надо причину – то есть теплые чердаки, а вместо этого мы боремся со следствием; что нанотрубки – излишество, а нагревательный элемент будет топить атмосферу; уличали в «квазинаучной трескотне». «А помните, Анатолий Борисович, мы в 2011 с Вами подписали соглашение с Алюминиевой компанией о совместной разработке гидрофобного покрытия для проводов и тросов?» - с некоторой ностальгией напоминает Борис Механошин, в прошлом руководитель компании «Оптэн». «Конечно помню, работу вели вместе с Alcoa, в их R&D центре, - в такой же мечтательной интонации отвечает Чубайс. - Неудача!»

О неудаче же главе Роснано решил рассказать и Михаил Иванов. «Я выиграл конкурс на разработку "Инновационной идеи по борьбе с сосульками и наледью на крышах" в 2010 году, который организовала Валентина Ивановна, - словно предостерегает он. - Мне даже 1 миллион рублей дали. К сожалению или к счастью, после этого начался новый электоральный цикл, и у города не нашлось средств на инновации. Чердаки как засыпали керамзитом, так и продолжают это делать. При этом не проводя исследование на готовность конструкций к подобного рода нагрузкам. Про греющие кабели и космические краски для кровли я не говорю». Такой конкурс в Петербурге действительно был. В начале 2010 года Валентина Матвиенко заявила, что способ борьбы с сосульками с помощью лома родом из каменного века, и призвала использовать для этого современные технологии, например, лазер и горячий пар. В Смольном услышали и уже к следующей зиме организовали соревнование на лучший инновационный проект по борьбе с сосульками и наледью. Конкурс стал громким событием, его активно комментировали смольнинские чиновники, демонстрируя заинтересованность города во внедрении новых технологий. Конкурсную комиссию возглавлял вице-губернатор Михаил Осеевский, не последнее отношение к конкурсу имел возглавлявший на тот момент КЭРППиТ Евгений Елин и уже бывший зампред жилищного комитета Евгений Алексеев.

Сам по себе конкурс-то как раз состоялся. В течение 20 ноябрьских дней городские ученые и инженеры подали 189 заявок на участие. Десять из них прошли в финал, проекты презентовали перед экспертной группой. Предлагали и способ утепления водостоков специальными полимерными рукавами, и гидрофобное антиобледенительное покрытие, и систему «умных крыш» (из нагревательных элементов, пульта и механизма интеллектуального мониторинга). В итоге первое место занял проект эковаты от компании «Балтекс СПб. Строительство и Реновации», победителя отметили премией в 1 млн рублей. Второе место и приз в 700 тыс рублей достались «Санкт-Петербургской Теплосберегающей компании», которая представила утепляющую краску TSM Ceramic, изначально разработанную для космических летательных аппаратов. Третье место и 300 тыс рублей присудили изобретению ООО «Клуб инженеров теплотехников 18» (КИТ-18) - бутановым трубкам, позволяющим обогревать карнизы кровли и вертикальные желоба. По прошествии десяти лет ни одно их них так и не получило массового использования, а если и внедрялось, то без помощи города.

«Все наши походы к главам администраций (которые происходили после победы в конкурсе - прим.), презентации в районах, в том числе и на совете ТСЖ была презентация, все это не имело никакого практического результата. Интерес у города не возникал никогда именно по реализации проектов. У города был интерес провести конкурс, - сообщила «Фонтанке» Наталья Иванова, одна из разработчиков эковаты, сотрудница «Балтекс СПб. Строительство и Реновации». При этом у нее осталось впечатление, что в Петербурге «очень сильно керамзитовое лобби», хотя, по ее оценке, нужно насыпать полуметровый слой этого материала на чердачные перекрытия, чтобы его утепляющий эффект был сравним с эффектом эковаты. Полученную премию в 1 миллион компания потратила на оснащение своей технологией здания Комитета по энергетике, который раньше размещался на переулке Антоненко. Разработчики эковаты уверяют, что материал снизил потребление зданием тепловой энергии на 30%. В комитете по энергетике припомнили эту историю и подтвердили, что нареканий не было. На других городских объектах фирма использовала свою разработку по просьбе управляющих компаний, которые узнали о конкурсе и напрямую обратились к победителю.

Невостребованной городом оказалась и утепляющая краска, которая заняла на конкурсе второе место. Сегодня ее разработчик говорит, что все обещания Смольного рассеялись сразу же после подведения итогов конкурса. Опробовать инновацию на крышах пары жилых домов все же удалось, но искать желающих поучаствовать в эксперименте пришлось самостоятельно, без помощи города, отметил Евгений Нилов, на момент проведения конкурса являвшийся гендиректором и совладельцем «Санкт-Петербургской Теплосберегающей компании». «Больше от города никаких проектов нам не поступало, только обещания, и, соответственно, все заглохло успешно», - заявил он «Фонтанке». По информации Нилова, «Водоканал» до сих пор применяет их технологию против конденсата на трубах, также этим материалом ранее утепляли трубы в новых домах ГК «Эталон» и на нескольких станциях «Петербурггаза». Этим клиентам компания предложила свои услуги сама. Против внедрения третьего проекта-победителя оказались обстоятельства. Бутановые трубки удалось опробовать только на загородном доме их создателя. Пилотный объект в Кронштадте уже подготовили к испытаниям, как произошло непредвиденное. «Случился взрыв газа в Сестрорецке, в Курортном районе. В связи с тем, что у нас там все было на небольшом количестве сжиженного газа, нам в категорической форме это запретили или предложили пройти годовую сертификацию. Поэтому мы эту тему притормозили, а дальше пошла теплая погода. На этом все и закончилось», - рассказал гендиректор КИТ-18 Вадим Кузнецов.

Тогдашний председатель жилищного комитета Юрий Осипов тоже помнит конкурс; по его представлениям, экспериментально успели применить все три технологии, их эффективность хотели оценить через год. Однако новый «электоральный цикл» настиг и его: в ноябре 2011 года Георгий Полтавченко сменил председателя жилкома, им стал Валерий Шиян. Дозвониться до него не удалось. В жилищном комитете Смольного подтверждают: сейчас проводят совместный с Роснано эксперимент; деньги и работа – на госкорпорации, от города требуется согласование. Насчет финансирования, кстати, Чубайс готов спорить, даже сам с собой. На его собственную фразу «эксперимент будет проходить за счет Роснано», один из комментаторов ответил: «Только не за счет Роснано, а за счет жителей страны». «А что, в стране есть хоть что-то, что происходит не за счет жителей страны?» - вроде как и не возразил глава госкорпорации. Два адреса – на Фонтанке, 32/1, и на Тверской улице, 16а – это что-то вроде полигона: с одной стороны скатные кровли, с другой – на чердаках уже установлен нормальный температурно-влажностный режим. Вопрос массового внедрения технологии Роснано сейчас в жилищном комитете не комментируют; собственно, испытания и должны показать, насколько это целесообразно. До прихода Чубайса с нанотрубками город шел двумя направлениям: одним магистральным – холодный чердак, и одним экспериментальным – нагревающий кабель. Технология холодного чердака основана на простой идее: если кровля не нагревается, то и снег с нее сдувает ветер, он спокойно лежит себе на кровле, не нарастает по краям сосульками раз в неделю. Проект реализуют несколько лет, в 2020 году необходимая теплоизоляция и устройство продухов были сделаны по 1300 адресам, чиновники объявили соответствующую программу исполненной. Имеется в виду, что температурно-влажностный режим оптимизирован для всех потенциально опасных кровель – на которых есть скат и под которыми проходит большое количество людей. Еще около 80 домов в качестве эксперимента оборудовали нагревающим кабелем. Насколько можно судить, принцип работы примерно тот же, что и у пленки Роснано – но, конечно, без графеновых трубок. По словам Юрия Осипова, технологию «холодный чердак» использовали и при нем. «Сейчас много новых технологий, - рассказал он. – У нас раньше бомжи спали, они утепляли чердаки, как могли». На вопрос, не применялись ли какие-то нагревательные элементы, экс-чиновник ответил: «Ну что вы, это же дорого все». Евгения Горбунова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»