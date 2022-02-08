Февральская «весна» в объективе «Фонтанки». Петербуржцы скользят и тонут, на место старого снега приходит новый

Погода в Петербурге изо всех сил старается сохранить улицы в их нынешнем состоянии. С одной стороны, плюсовая температура растапливает сугробы, в другой стороны, снегопады продолжаются. В итоге — у нас под ногами лужи, снежная каша и лёд.
Фотографы «Фонтанки» прогулялись по улицам. Постарались не упасть и не промочить обувь.
«Сегодня Северная столица останется на периферии североатлантического циклона, и в регионе сохранится облачная погода, вновь пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами образуется гололедица. А вот поступление тёплого воздуха к берегам Невы ослабеет, и температурный фон немного понизится», — обещает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, в ночь на среду в городе немного подморозит, а днём снова ожидается оттепель.