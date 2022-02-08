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Февральская «весна» в объективе «Фонтанки». Петербуржцы скользят и тонут, на место старого снега приходит новый

Оттепель значительно повысила уровень воды в Петербурге — прямо на тротуарах.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Погода в Петербурге изо всех сил старается сохранить улицы в их нынешнем состоянии. С одной стороны, плюсовая температура растапливает сугробы, в другой стороны, снегопады продолжаются. В итоге — у нас под ногами лужи, снежная каша и лёд.

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру».
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Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру».
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Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру».
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Фотографы «Фонтанки» прогулялись по улицам. Постарались не упасть и не промочить обувь.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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«Сегодня Северная столица останется на периферии североатлантического циклона, и в регионе сохранится облачная погода, вновь пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами образуется гололедица. А вот поступление тёплого воздуха к берегам Невы ослабеет, и температурный фон немного понизится», — обещает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По его словам, в ночь на среду в городе немного подморозит, а днём снова ожидается оттепель.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру».
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру».
Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру».
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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