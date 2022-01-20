Летающим утюгом сбивали сосульки с дома на Васильевском. В УК подозревают блогеров-хулиганов

Летающий утюг, неосторожно сбивающий сосульки с парапета на шестом этаже, снял житель Васильевского острова на Камской улице.
Видео ноу-хау, которое нередко в последние годы используют коммунальщики, появилось в социальных сетях 20 января.
Как рассказала «Фонтанке» автор ролика, зверская уборка на самом деле произошла в первый день после праздников — 10 января. Окна в доме на Камской, 10, уцелели лишь чудом. При этом в разговоре с жителем дома в аварийной службе не отрицали, что убирают лед по старинке.
А вот в разговоре с «Фонтанкой» руководитель службы домоуправлений отрицала, что для уборки использовался утюг. По её словам, 10 января уборка снега и льда в указанном доме не производилась. Для очистки, по уверениям руководителя, используется специальное оборудование — ломы и резиновые молотки. Женщина предположила, что из-за того, что чердак не закрывается, на него проникли хулиганы и ради ролика устроили утюговую атаку.