Летающим утюгом сбивали сосульки с дома на Васильевском. В УК подозревают блогеров-хулиганов

Летающий утюг, неосторожно сбивающий сосульки с парапета на шестом этаже, снял житель Васильевского острова на Камской улице.



Видео ноу-хау, которое нередко в последние годы используют коммунальщики, появилось в социальных сетях 20 января.



Как рассказала «Фонтанке» автор ролика, зверская уборка на самом деле произошла в первый день после праздников — 10 января. Окна в доме на Камской, 10, уцелели лишь чудом. При этом в разговоре с жителем дома в аварийной службе не отрицали, что убирают лед по старинке.

