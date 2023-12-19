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    Беглов: сроки вывоза снега в Петербурге увеличиваются. Коммунальщики ушли чистить крыши

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    18 комментариев
    Фото: Александр Беглов / Вконтакте
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    Снег с петербургских улиц будут убирать дольше планируемого. Переменчивая погода сменила коммунальщикам приоритеты.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 декабря обратился к горожанам на своей странице «Вконтакте», попросив быть чрезвычайно внимательными и рассказав о смене приоритетов в уборке. По его словам, из-за изменения погодных условий в Петербурге «сложилась непростая ситуация»: образовалось много льда. Поэтому с вывоза снега основные силы брошены на уборку крыш.

    Фото: Александр Беглов / Вконтакте
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    «Все коммунальные службы города заняты очищением кровель, так как именно кровли представляют особую опасность для наших жителей», — написал Беглов, добавив, что на очистку крыш потребуется время. А в связи с этим сроки вывоза снега с городских улиц увеличиваются.

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    «Фонтанка» рассказывала, что жилищные агентства и дорожные предприятия Петербурга столкнулись с дефицитом рабочей силы. Массовая закупка техники и частичная реформа содержания города не спасли от нареканий после первого же серьезного снегопада в этом году, а с приходом оттепели неубранные массы снега и льда начали таять, снова замерзая при переходе температуры через ночь. Город превратился в полосу препятствий. 18 декабря из-за падения наледи в Петербурге один прохожий погиб и еще один пострадал. «Фонтанка» наблюдает за тающим Петербургом в режиме онлайн.

    Фото: Александр Беглов / Вконтакте
    Фото: Александр Беглов / Вконтакте

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    ПетербургАлександр БегловУборка снегаУборка крыш
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