Беглов: сроки вывоза снега в Петербурге увеличиваются. Коммунальщики ушли чистить крыши

Снег с петербургских улиц будут убирать дольше планируемого. Переменчивая погода сменила коммунальщикам приоритеты.
Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 декабря обратился к горожанам на своей странице «Вконтакте», попросив быть чрезвычайно внимательными и рассказав о смене приоритетов в уборке. По его словам, из-за изменения погодных условий в Петербурге «сложилась непростая ситуация»: образовалось много льда. Поэтому с вывоза снега основные силы брошены на уборку крыш.
«Все коммунальные службы города заняты очищением кровель, так как именно кровли представляют особую опасность для наших жителей», — написал Беглов, добавив, что на очистку крыш потребуется время. А в связи с этим сроки вывоза снега с городских улиц увеличиваются.
«Фонтанка» рассказывала, что жилищные агентства и дорожные предприятия Петербурга столкнулись с дефицитом рабочей силы. Массовая закупка техники и частичная реформа содержания города не спасли от нареканий после первого же серьезного снегопада в этом году, а с приходом оттепели неубранные массы снега и льда начали таять, снова замерзая при переходе температуры через ночь. Город превратился в полосу препятствий. 18 декабря из-за падения наледи в Петербурге один прохожий погиб и еще один пострадал. «Фонтанка» наблюдает за тающим Петербургом в режиме онлайн.