Сосули в голову, лед под ногами: коммунальный апокалипсис в Петербурге

Лёд угрожает и снизу, и сверху. На головы горожан летят сосули с крыш, а под лужами скрывается гололед. Пострадавших десятки, есть и погибший. Петербуржцы продолжают присылать страшные фотографии в редакцию «Фонтанки». Следим за ситуацией онлайн.
Утро на Воскресенской набережной, спуск с Литейного моста.
«Вниз только если катиться, держась за парапет. Жаль ледянки с собой не было», - написала читательница.
На Новочеркасском лед упал на маму с ребенком
Инцидент произошел около восьми утра у дома 37, корпус 1 по Новочеркасскому проспекту, сообщили «Фонтанке» очевидцы. По их словам, женщина шла по тротуару с прогулочной коляской, в которой была ее двухлетняя дочь. Глыба льда с крыши упала именно на ребенка. Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса. Девочка получила травму головы.
По данным «Фонтанки», ребенка увезли в больницу имени Раухфуса.
Кровлю дома чистили в воскресенье, 17 декабря. На месте работают сотрудники следственного комитета.
А это набережная Карповки сегодня утром.
Читатель «Фонтанки»
В районе пересечения Большого проспекта П.С. и улицы Ленина в 10:16 утра. Справа на девушку чуть не прилетело.
Это Тучков переулок, который не убирали с самого первого снегопада.
Читатель
Глыба льда упала на 29-летнюю женщину в Выборгском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», пострадавшая сейчас находится в реанимации.
По предварительным данным, всё произошло утром в понедельник, 18 декабря. Женщина шла по улице Смолячкова, когда на нее с крыши упала льдина. Прохожие вызвали скорую.
Врачи диагностировали пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом позвоночника. По данным «Фонтанки», состояние женщины оценивается как тяжелое, ее перевели в реанимацию.
На улице Жуковского петербуржец Николай упал и получил перелом большой и малой берцовых костей. Сейчас он ждет операцию, а все предстоящие процедуры займут весь предстоящий год. Об этом мужчина рассказал «Фонтанке.ру».
Петербуржец привез дочку в театр «Тантамарески», припарковал автомобиль, вышел из него и упал. У него на руках находился полуторагодовалый сын. По словам очевидцев, Николай падал так, чтобы удержать ребенка, иначе последствия могли бы печальнее.
Жители Петербурга продолжают массово жаловаться на опасности, подстерегающие снизу и сверху. 19 декабря в редакцию «Фонтанки» прислали множество новых фотографий.
Снежный навес образовался на платформе в Колпино. «7:45 утра. Электричка только что ушла, но через 15 минут под этим навесом будет толпа людей», — рассказывает читатель Алексей.
На тротуарах и снег, и упавшая с крыш наледь. Пешеходам приходится передвигаться по проезжей части.
«Утро в Петроградском районе. Впрочем, с вечера лежит. Машины уже не сигналят, если по дороге идти, понимают», — делится ещё один читатель.