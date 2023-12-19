Сосули в голову, лед под ногами: коммунальный апокалипсис в Петербурге

Глыба льда упала на 29-летнюю женщину в Выборгском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», пострадавшая сейчас находится в реанимации.



По предварительным данным, всё произошло утром в понедельник, 18 декабря. Женщина шла по улице Смолячкова, когда на нее с крыши упала льдина. Прохожие вызвали скорую.



Врачи диагностировали пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом позвоночника. По данным «Фонтанки», состояние женщины оценивается как тяжелое, ее перевели в реанимацию.

