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    В Петербурге лавина с крыши уничтожила автомобиль

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    20 комментариев

    читатель «Фонтанки» Сергей

    Легковушка превратилась в груду искореженного металла на Васильевском острове в Петербурге после схода лавины с крыши.

    Всё случилось в ночь на 17 декабря. Владелец Сергей как обычно поставил машину во дворе дома 46 по 3-й линии В. О., а из-за потепления и сильного ветра с карнизов на его «ласточку» обрушился снежный армагеддон. ЧП сняла камера наблюдения, а последствия утром зафиксировал грустный владелец.

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    Обслуживает дом УК «Мир». Там затруднились сходу сказать, обращаться ли владельцу в суд или пока писать жалобу в УК, и попросили связаться по поводу повреждения машины позднее.

    «Фонтанка» рассказывала, что теплый циклон пришел в Петербург и принес оттепель с ветром. Страдают не только машины — у берегов Кронштадта несколько рыбаков попросили о помощи спасателей. Под ними треснул лед. Фото тающего Петербурга — по ссылке.

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    Комментарии 20

    Гость17 Дек 2023 в 15:44
    Надо быть выпускником школы для альтернативно одарённых, чтобы парковать машину в метре от стены дома и зная о плюсовом прогнозе погоды.
    +1−0
    Гость17 Дек 2023 в 15:38
    Что-то мне подсказывает, что во дворе-колодце автомобилю не место.
    +1−1
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