В Петербурге лавина с крыши уничтожила автомобиль

читатель «Фонтанки» Сергей
Легковушка превратилась в груду искореженного металла на Васильевском острове в Петербурге после схода лавины с крыши.
Всё случилось в ночь на 17 декабря. Владелец Сергей как обычно поставил машину во дворе
Обслуживает дом УК «Мир». Там затруднились сходу сказать, обращаться ли владельцу в суд или пока писать жалобу в УК, и попросили связаться по поводу повреждения машины позднее.
«Фонтанка» рассказывала, что теплый циклон пришел в Петербург и принес оттепель с ветром. Страдают не только машины — у берегов Кронштадта несколько рыбаков попросили о помощи спасателей. Под ними треснул лед. Фото тающего Петербурга — по ссылке.