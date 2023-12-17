Циклон и солнце — день опасный. Посмотрите, как Петербург подтаивает, превращаясь в каток

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Оттепель в Петербурге после морозов и снегопадов добавила экстрима для горожан. На улицах местами скользко, прогулок вдоль фасадов лучше избегать — сосульки растут стремительно.
Как сообщили «Фонтанке» в коммунальных службах, прибирать город от тающего снега вышли 4111 дворников и 371 тракторист.
Городские дороги убирают 775 единиц техники и почти 700 специалистов ручного труда.
Плюсовая температура установилась в Петербурге из-за циклона утром 17 декабря. К ночи станет прохладнее, будет легкий минус. А это значит, гололед на тротуарах, дорогах и во дворах. Такие «качели» синоптики обещают на протяжении минимум двух ближайших дней.