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    Циклон и солнце — день опасный. Посмотрите, как Петербург подтаивает, превращаясь в каток

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    18 комментариев

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Оттепель в Петербурге после морозов и снегопадов добавила экстрима для горожан. На улицах местами скользко, прогулок вдоль фасадов лучше избегать — сосульки растут стремительно.

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    Как сообщили «Фонтанке» в коммунальных службах, прибирать город от тающего снега вышли 4111 дворников и 371 тракторист.

    Городские дороги убирают 775 единиц техники и почти 700 специалистов ручного труда.

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    Плюсовая температура установилась в Петербурге из-за циклона утром 17 декабря. К ночи станет прохладнее, будет легкий минус. А это значит, гололед на тротуарах, дорогах и во дворах. Такие «качели» синоптики обещают на протяжении минимум двух ближайших дней.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 18

    Гость17 Дек 2023 в 15:47
    Властям не стыдно? Полная невозможность контролировать ситуацию!
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 15:44
    Фонтаночка, соберите пжл потом статистику с травмпунктов города
    +0−0
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