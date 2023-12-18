    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    754мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur98.42

    Непроходимый Петербург: читатели «Фонтанки» подхватили скользкую тему

    378
    4 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Фонтанка» попросила читателей присылать фотографии труднопроходимых тротуаров, если им приходится — а им приходится — с ними сталкиваться. В итоге почту завалили таким количеством картинок с комментариями, что уложить этот дайджест даже 20 пунктов оказалось непросто. Показываем, как город выглядит с точки зрения пешехода в последние два дня.


    Погода в Петербурге после снегопадов и последовавшей за ними оттепели устроила аттракционы в виде катков и ледяных луж. Читатели «Фонтанки» показали, как они видели дороги и крыши города в воскресенье и понедельник.

    1. Канал Грибоедова, 18–20 (автор Natali V)

    Дата съемки — 17 декабря

    Natali V

    2. Дворцовая площадь (автор Владимир)

    Дата съемки — 17 декабря

    Владимир

    3. Казанская улица, 8–10 (автор — Светлана)

    ПоделитьсяПоделиться

    4. Суворовский проспект (автор Лилия)

    Дата съемки — 17 декабря
    Дата съемки — 17 декабряФото: Лилия
    ПоделитьсяПоделиться

    5. Ул. Марата, 70А-70Б (автор — Екатерина)

    «Казалось, что мы все уже видели отвратительнейшие картины зимы Петербурга, но вчерашняя притротуарная находка смогла шокировать с новой силой. Жалею, что сам тротуар не попал в кадр, но он, конечно, создавал прохожим риск оказаться прямо в мусорной куче», — рассказала Екатерина.

    Дата съемки — 17 декабря
    Дата съемки — 17 декабряФото: Екатерина
    ПоделитьсяПоделиться

    6. Улица Мясная от Псковской до Римского Корсакова (автор — Виктор)

    По словам читателя, на этом участке ежегодно нет ни дворников, ни техники. «Обращения в администрацию результата не приносят», — комментирует автор.

    ПоделитьсяПоделиться

    7. Зверинская улица (автор — Мария)

    Дата съемки — 17 декабря
    Дата съемки — 17 декабряФото: Мария
    ПоделитьсяПоделиться

    8. Улица Декабристов, 39–41 (автор — Ленинградец)

    «Траншея выкопана недели две назад. Никакие работы не ведутся, тротуар техникой не почистить, а руками, видимо, некому», — делится автор впечатлениями.

    ПоделитьсяПоделиться

    9. Улица Федора Абрамова, 8а (автор — Анна)

    ПоделитьсяПоделиться

    «Скоростной спуск на Парнасе», — рассказывает Анна.

    10. Малый проспект П.С. (автор читатель «Фонтанки»)

    ПоделитьсяПоделиться

    11. Набережная Фонтанки (автор — Андрей)

    Фото: Андрей
    ПоделитьсяПоделиться

    12. Набережная канала Грибоедова, 152 (автор — Наталья)

    «Полный бардак! Наледь под большим уклоном! Дети шли в школу по проезжей части».

    Дата съемки — 18 декабря

    13. Улица Михаила Дудина, д.25, корп. 2 (автор — Alex)

    Еще один скоростной спуск на Парнасе.

    ПоделитьсяПоделиться

    14. 6–7 линии Васильевского острова (автор — Viktor D)

    Дата съемки — 18 декабря
    Дата съемки — 18 декабряФото: Viktor D
    ПоделитьсяПоделиться


    15. Комендантский проспект, 8 (автор — Сергей)

    ПоделитьсяПоделиться

    16. Васильевский остров (автор — Александра)

    Александра проделала путь от 17 до 8 линии. «Каток бесплатный на Васильевском острове», — комментирует автор.

    Дата съемки — 18 декабря
    Дата съемки — 18 декабряФото: Александра
    ПоделитьсяПоделиться

    Дата съемки — 18 декабря

    Александра

    17. Улица Подрезова, 12 (автор — Anka S)

    Падение наледи на Подрезова камера запечатлела днем в воскресенье

    Дата съемки — 17 декабря

    Anka S

    18. Улица Константина Заслонова (автор — Hasta Siempre)

    «На улице Константина Заслонова обнаружены ледники», — констатирует автор.

    ПоделитьсяПоделиться

    19. Литейный проспект, 40. Двор (автор — Ольга)


    «Ранее дворы убирали дворники, проживающие в этом же дворе, — рассказала автор. — В этом году передали уборку дворов отделу благоустройства города (Центральный район) (напомним, с 2023 года внутриквартальные территории убирают районные жилищные агентства — прим.)

    Снег не убирается и не вывозится. С крыш также не счищается. Два раза за сезон приезжал трактор, прочистил центральный проход. Ранее такого безобразия не было, и чистили каждый день до брусчатки, и вывозили снег много раз за зиму, и крыши чистили. Просто безобразие сейчас».

    ПоделитьсяПоделиться

    20. Среднерогатская улица 13–1–1, 13–1–2 и д. 11 (автор — Светлана)

    ПоделитьсяПоделиться


    «Фонтанка» подробно рассказывала о дефиците рабочей силы, с которой сталкиваются и жилищные агентства и дорожные предприятия Петербурга. Несмотря на массовую закупу техники и частично проведенную реформу содержания города, нарекания в этом году начались после первого же серьезного снегопада. С началом оттепели на выходных неубранные массы снега и льда начали таять, любой переход через ноль заставляет их тут же подмерзать. Одновременно горожанам начали угрожать падающие сосульки. 18 декабря один человек погиб из-за падения на него наледи (предположительно, не с крыши, а с остекленного балкона), еще одного увезла скорая с Мучного переулка.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Дата съемки — 17 декабря
    Дата съемки — 17 декабряФото: Лилия
    Дата съемки — 17 декабря
    Дата съемки — 17 декабряФото: Екатерина
    Дата съемки — 17 декабря
    Дата съемки — 17 декабряФото: Мария
    Фото: Андрей
    Дата съемки — 18 декабря
    Дата съемки — 18 декабряФото: Viktor D
    Дата съемки — 18 декабря
    Дата съемки — 18 декабряФото: Александра

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close