Непроходимый Петербург: читатели «Фонтанки» подхватили скользкую тему

«Фонтанка» попросила читателей присылать фотографии труднопроходимых тротуаров, если им приходится — а им приходится — с ними сталкиваться. В итоге почту завалили таким количеством картинок с комментариями, что уложить этот дайджест даже 20 пунктов оказалось непросто. Показываем, как город выглядит с точки зрения пешехода в последние два дня.
Погода в Петербурге после снегопадов и последовавшей за ними оттепели устроила аттракционы в виде катков и ледяных луж. Читатели «Фонтанки» показали, как они видели дороги и крыши города в воскресенье и понедельник.
1. Канал Грибоедова, 18–20 (автор Natali V)
Дата съемки — 17 декабря
Natali V
2. Дворцовая площадь (автор Владимир)
Дата съемки — 17 декабря
Владимир
3. Казанская улица, 8–10 (автор — Светлана)
4. Суворовский проспект (автор Лилия)
5. Ул. Марата, 70А-70Б (автор — Екатерина)
«Казалось, что мы все уже видели отвратительнейшие картины зимы Петербурга, но вчерашняя притротуарная находка смогла шокировать с новой силой. Жалею, что сам тротуар не попал в кадр, но он, конечно, создавал прохожим риск оказаться прямо в мусорной куче», — рассказала Екатерина.
6. Улица Мясная от Псковской до Римского Корсакова (автор — Виктор)
По словам читателя, на этом участке ежегодно нет ни дворников, ни техники. «Обращения в администрацию результата не приносят», — комментирует автор.
7. Зверинская улица (автор — Мария)
8. Улица Декабристов, 39–41 (автор — Ленинградец)
«Траншея выкопана недели две назад. Никакие работы не ведутся, тротуар техникой не почистить, а руками, видимо, некому», — делится автор впечатлениями.
9. Улица Федора Абрамова, 8а (автор — Анна)
«Скоростной спуск на Парнасе», — рассказывает Анна.
10. Малый проспект П.С. (автор читатель «Фонтанки»)
11. Набережная Фонтанки (автор — Андрей)
12. Набережная канала Грибоедова, 152 (автор — Наталья)
«Полный бардак! Наледь под большим уклоном! Дети шли в школу по проезжей части».
Дата съемки — 18 декабря
13. Улица Михаила Дудина, д.25, корп. 2 (автор — Alex)
Еще один скоростной спуск на Парнасе.
14. 6–7 линии Васильевского острова (автор — Viktor D)
15. Комендантский проспект, 8 (автор — Сергей)
16. Васильевский остров (автор — Александра)
Александра проделала путь от 17 до 8 линии. «Каток бесплатный на Васильевском острове», — комментирует автор.
Дата съемки — 18 декабря
Александра
17. Улица Подрезова, 12 (автор — Anka S)
Падение наледи на Подрезова камера запечатлела днем в воскресенье
Дата съемки — 17 декабря
Anka S
18. Улица Константина Заслонова (автор — Hasta Siempre)
«На улице Константина Заслонова обнаружены ледники», — констатирует автор.
19. Литейный проспект, 40. Двор (автор — Ольга)
«Ранее дворы убирали дворники, проживающие в этом же дворе, — рассказала автор. — В этом году передали уборку дворов отделу благоустройства города (Центральный район) (напомним, с 2023 года внутриквартальные территории убирают районные жилищные агентства — прим.)
Снег не убирается и не вывозится. С крыш также не счищается. Два раза за сезон приезжал трактор, прочистил центральный проход. Ранее такого безобразия не было, и чистили каждый день до брусчатки, и вывозили снег много раз за зиму, и крыши чистили. Просто безобразие сейчас».
20. Среднерогатская улица 13–1–1, 13–1–2 и д. 11 (автор — Светлана)
«Фонтанка» подробно рассказывала о дефиците рабочей силы, с которой сталкиваются и жилищные агентства и дорожные предприятия Петербурга. Несмотря на массовую закупу техники и частично проведенную реформу содержания города, нарекания в этом году начались после первого же серьезного снегопада. С началом оттепели на выходных неубранные массы снега и льда начали таять, любой переход через ноль заставляет их тут же подмерзать. Одновременно горожанам начали угрожать падающие сосульки. 18 декабря один человек погиб из-за падения на него наледи (предположительно, не с крыши, а с остекленного балкона), еще одного увезла скорая с Мучного переулка.