Непроходимый Петербург: читатели «Фонтанки» подхватили скользкую тему

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» попросила читателей присылать фотографии труднопроходимых тротуаров, если им приходится — а им приходится — с ними сталкиваться. В итоге почту завалили таким количеством картинок с комментариями, что уложить этот дайджест даже 20 пунктов оказалось непросто. Показываем, как город выглядит с точки зрения пешехода в последние два дня.





Погода в Петербурге после снегопадов и последовавшей за ними оттепели устроила аттракционы в виде катков и ледяных луж. Читатели «Фонтанки» показали, как они видели дороги и крыши города в воскресенье и понедельник.



1. Канал Грибоедова, 18–20 (автор Natali V)



Дата съемки — 17 декабря Natali V

2. Дворцовая площадь (автор Владимир)





Дата съемки — 17 декабря Владимир

3. Казанская улица, 8–10 (автор — Светлана)



Дата съемки — 17 декабря Фото: Светлана Дата съемки — 17 декабря Фото: Светлана Дата съемки — 17 декабря Фото: Светлана Поделиться Поделиться





4. Суворовский проспект (автор Лилия)



Дата съемки — 17 декабря Фото: Лилия Поделиться Поделиться





5. Ул. Марата, 70А-70Б (автор — Екатерина)



«Казалось, что мы все уже видели отвратительнейшие картины зимы Петербурга, но вчерашняя притротуарная находка смогла шокировать с новой силой. Жалею, что сам тротуар не попал в кадр, но он, конечно, создавал прохожим риск оказаться прямо в мусорной куче», — рассказала Екатерина.



Дата съемки — 17 декабря Фото: Екатерина Поделиться Поделиться





6. Улица Мясная от Псковской до Римского Корсакова (автор — Виктор)



По словам читателя, на этом участке ежегодно нет ни дворников, ни техники. «Обращения в администрацию результата не приносят», — комментирует автор.



Дата съемки — 18 декабря Фото: Виктор Дата съемки — 18 декабря Фото: Виктор Дата съемки — 18 декабря Фото: Виктор Поделиться Поделиться





7. Зверинская улица (автор — Мария)



Дата съемки — 17 декабря Фото: Мария Поделиться Поделиться





8. Улица Декабристов, 39–41 (автор — Ленинградец)



«Траншея выкопана недели две назад. Никакие работы не ведутся, тротуар техникой не почистить, а руками, видимо, некому», — делится автор впечатлениями.



Дата съемки — 17 декабря Фото: Ленинградец Дата съемки — 17 декабря Фото: Ленинградец Поделиться Поделиться





9. Улица Федора Абрамова, 8а (автор — Анна)



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«Скоростной спуск на Парнасе», — рассказывает Анна.

10. Малый проспект П.С. (автор читатель «Фонтанки»)



Дата съемки — 18 декабря Фото: читатель «Фонтанки» Дата съемки — 18 декабря Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





11. Набережная Фонтанки (автор — Андрей)



Фото: Андрей Поделиться Поделиться





12. Набережная канала Грибоедова, 152 (автор — Наталья)

«Полный бардак! Наледь под большим уклоном! Дети шли в школу по проезжей части».

Дата съемки — 18 декабря

13. Улица Михаила Дудина, д.25, корп. 2 (автор — Alex)

Еще один скоростной спуск на Парнасе.



Дата съемки — 17 декабря Фото: Alex Дата съемки — 17 декабря Фото: Alex Поделиться Поделиться





14. 6–7 линии Васильевского острова (автор — Viktor D)



Дата съемки — 18 декабря Фото: Viktor D Поделиться Поделиться







15. Комендантский проспект, 8 (автор — Сергей)



Дата съемки — 17 декабря Фото: Сергей Фото: Сергей Дата съемки — 17 декабря Фото: Сергей Дата съемки — 17 декабря Фото: Сергей Поделиться Поделиться





16. Васильевский остров (автор — Александра)



Александра проделала путь от 17 до 8 линии. «Каток бесплатный на Васильевском острове», — комментирует автор.



Дата съемки — 18 декабря Фото: Александра Поделиться Поделиться





Дата съемки — 18 декабря Александра

17. Улица Подрезова, 12 (автор — Anka S)



Падение наледи на Подрезова камера запечатлела днем в воскресенье



Дата съемки — 17 декабря Anka S

18. Улица Константина Заслонова (автор — Hasta Siempre)



«На улице Константина Заслонова обнаружены ледники», — констатирует автор.



Дата съемки — 18 декабря Фото: Hasta Siempre Дата съемки — 18 декабря Фото: Hasta Siempre Поделиться Поделиться





19. Литейный проспект, 40. Двор (автор — Ольга)



«Ранее дворы убирали дворники, проживающие в этом же дворе, — рассказала автор. — В этом году передали уборку дворов отделу благоустройства города (Центральный район) (напомним, с 2023 года внутриквартальные территории убирают районные жилищные агентства — прим.)



Снег не убирается и не вывозится. С крыш также не счищается. Два раза за сезон приезжал трактор, прочистил центральный проход. Ранее такого безобразия не было, и чистили каждый день до брусчатки, и вывозили снег много раз за зиму, и крыши чистили. Просто безобразие сейчас».



Дата съемки — 18 декабря Фото: Ольга Дата съемки — 18 декабря Фото: Ольга Дата съемки — 18 декабря Фото: Ольга Поделиться Поделиться





20. Среднерогатская улица 13–1–1, 13–1–2 и д. 11 (автор — Светлана)





Дата съемки — 18 декабря Фото: Светлана Дата съемки — 18 декабря Фото: Светлана Поделиться Поделиться







«Фонтанка» подробно рассказывала о дефиците рабочей силы, с которой сталкиваются и жилищные агентства и дорожные предприятия Петербурга. Несмотря на массовую закупу техники и частично проведенную реформу содержания города, нарекания в этом году начались после первого же серьезного снегопада. С началом оттепели на выходных неубранные массы снега и льда начали таять, любой переход через ноль заставляет их тут же подмерзать. Одновременно горожанам начали угрожать падающие сосульки. 18 декабря один человек погиб из-за падения на него наледи (предположительно, не с крыши, а с остекленного балкона), еще одного увезла скорая с Мучного переулка.

