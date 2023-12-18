Ещё один удивительный день в Петербурге: аномальное тепло, снег, морось, а если повезёт, то и солнце

Погоду в Петербурге по-прежнему определяет циклон, и при этом есть вероятность, что покажется солнце. Супервидовые веб-камеры утром демонстрируют, что облака не полностью закрывают небо.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 декабря в городе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха — плюс 1–3 градуса. На дорогах местами гололедица.
Как сообщает центр «ФОБОС», метеорологические условия в регионе формирует периферия обширного атлантического циклона. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.
По данным «Яндекса», и ночная, и дневная температуры сегодня повышенные. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 18 декабря выдалось в 1978 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 5.
В ближайшие два дня плюсовая температура и осадки сохранятся, также ожидается порывистый ветер.