    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    753мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.7eur98.42

    Ещё один удивительный день в Петербурге: аномальное тепло, снег, морось, а если повезёт, то и солнце

    2289
    2 комментария

    Погоду в Петербурге по-прежнему определяет циклон, и при этом есть вероятность, что покажется солнце. Супервидовые веб-камеры утром демонстрируют, что облака не полностью закрывают небо.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 декабря в городе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха — плюс 1–3 градуса. На дорогах местами гололедица.

    Как сообщает центр «ФОБОС», метеорологические условия в регионе формирует периферия обширного атлантического циклона. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По данным «Яндекса», и ночная, и дневная температуры сегодня повышенные. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает пасмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 18 декабря выдалось в 1978 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 5.

    В ближайшие два дня плюсовая температура и осадки сохранятся, также ожидается порывистый ветер.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close