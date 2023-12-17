С оттепелью в Петербурге начался сосулькопад. В больнице оказались женщина и ребёнок

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, за прошедшие сутки петербуржцы дважды обращались к врачу из-за травм, полученных во время падения наледи. 20-летнюю петербурженку доставили в больницу из жилого комплекса у метро «Парнас». У пациентки зафиксировали ушиб мягких тканей головы. По её словам, с первого корпуса 25-го дома на улице Михаила Дудина на неё упала наледь. После оказания медицинской помощи горожанку отпустили домой.

С потеплением петербуржцы начали травмироваться не только на гололеде. Теперь пешеходам стоит опасаться подтаявших сосулек.

13-летнего подростка с ушибами пальцев, бедра и спины осматривали в детской больнице. По словам школьника, когда он проходил у 14-го дома на Рижском проспекте, на него упала сосулька.

Ещё четверо петербуржцев попали в больницы после падения на гололеде. Переломы горожане получили в Петроградском, Калининском, Фрунзенском и Московском районах.