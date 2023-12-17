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    С оттепелью в Петербурге начался сосулькопад. В больнице оказались женщина и ребёнок

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    15 комментариев

    С потеплением петербуржцы начали травмироваться не только на гололеде. Теперь пешеходам стоит опасаться подтаявших сосулек.

    Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, за прошедшие сутки петербуржцы дважды обращались к врачу из-за травм, полученных во время падения наледи. 20-летнюю петербурженку доставили в больницу из жилого комплекса у метро «Парнас». У пациентки зафиксировали ушиб мягких тканей головы. По её словам, с первого корпуса 25-го дома на улице Михаила Дудина на неё упала наледь. После оказания медицинской помощи горожанку отпустили домой.

    13-летнего подростка с ушибами пальцев, бедра и спины осматривали в детской больнице. По словам школьника, когда он проходил у 14-го дома на Рижском проспекте, на него упала сосулька.

    Ещё четверо петербуржцев попали в больницы после падения на гололеде. Переломы горожане получили в Петроградском, Калининском, Фрунзенском и Московском районах.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 15

    mol4un18 Дек 2023 в 01:59
    Что вы всё пишете про какие-то бездуховные сосульки?! Напишите лучше про наши скрепы, как у нас деды воевали, можем повторить!
    +0−0
    Гость18 Дек 2023 в 01:34
    Беглов, где нормальная работа служб ЖКХ
    +2−0
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