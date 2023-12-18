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    За неделю Петербургу насыпало 18 см снега, а теперь это поплыло

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    После обильных снегопадов на минувшей неделе в Петербург пришла неустойчивая погода с моросью и дневной оттепелью, которая ночью сменяется похолоданием. К расчистке снега и обработке дорог от гололеда она прибавила необходимость обеспечить водоотведение на пешеходных переходах, остановках и территориях возле станций метро.

    За неделю с 11 по 17 декабря в Петербурге выпало более 18 см снега, сообщает 18 декабря пресс-служба городского комитета по благоустройству. Первые четыре дня снег шел так плотно, что дорожники успевали только чистить основные магистрали, отмечают в ведомстве. Всего за неделю на утилизацию с улиц города отправили более 200 тысяч кубометров снежных масс, а с начала холодов эта цифра составила 717 тысяч кубометров. Снегоплавильные и снегоприемные пункты «Водоканала» с начала сезона приняли уже 952 768 кубометров снега, сообщает пресс-служба предприятия.

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    Потепление в Петербурге поставило на повестку вопрос водоотведения. Так, на минувшей неделе в городе прочистили 5,5 тысяч патрубков. Помимо этого, за неделю полигон с петербургских улиц вывезли более 920 кубометров мусора и 60 тонн смёта.

    В понедельник, 18 декабря, улицы Петербурга убирают 889 машин и 942 дворника. Парки, скверы, бульвары и объекты уличного озеленения чистят и посыпают песком еще 285 тракторов и 959 специалистов. По вопросам уборки можно обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по благоустройству по телефону: 314–60–13, а также на «горячие линии» подведомственных предприятий.

    «Фонтанка» тем временем ждет ваши фотографии и видео самых нечищеных мест города. Присылайте прямо сейчас, а мы опубликуем самые впечатляющие снимки и видео.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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