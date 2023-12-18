На улицах Петербурга — ужас. Присылайте свои фотографии самых нечищеных мест города, мы опубликуем лучшие

Дорогие читатели, потепление в Петербурге 17 и 18 декабря превратило в снежно-ледяную кашу тротуары и пешеходные зоны. Редакция «Фонтанки» ждет ваши фотографии и видео самых нечищеных мест города. Присылайте прямо сейчас, а мы опубликуем самые впечатляющие снимки и видео.
читатели «Фонтанки»
Сообщения присылайте в наш бот в телеграм-канале @fontanka_reporter_bot, в паблик «Фонтанки» во «ВКонтакте» или на нашу электронную почту: mail@fontanka.ru.
Какую информацию должно содержать ваше сообщение:
— фото/видео;
— дата съемки;
— место съемки.
А пока мы показываем вам, что творится в Петроградском районе.