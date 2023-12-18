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    На улицах Петербурга — ужас. Присылайте свои фотографии самых нечищеных мест города, мы опубликуем лучшие

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    Дорогие читатели, потепление в Петербурге 17 и 18 декабря превратило в снежно-ледяную кашу тротуары и пешеходные зоны. Редакция «Фонтанки» ждет ваши фотографии и видео самых нечищеных мест города. Присылайте прямо сейчас, а мы опубликуем самые впечатляющие снимки и видео.

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    Сообщения присылайте в наш бот в телеграм-канале @fontanka_reporter_bot, в паблик «Фонтанки» во «ВКонтакте» или на нашу электронную почту: mail@fontanka.ru.

    Какую информацию должно содержать ваше сообщение:

    — фото/видео;

    — дата съемки;

    — место съемки.

    А пока мы показываем вам, что творится в Петроградском районе.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Фото: читатель «Фонтанки»

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