«Фонтанка» показывает, откуда могла упасть убившая петербуржца наледь

По информации «Фонтанки», 31-летний мужчина зарегистрирован на Пискарёвке. В администрации Калининского района подтвердили, что в местном ЖКС № 3 он не работает. Куртка, которую приняли за форменную одежду, брендирована иначе. На ней название Пискарёвского молокозавода.

Наледь упала около пяти часов утра на проспекте Мечникова, 10, перед входом в расположенный на первом этаже круглосуточный мини-маркет. Предположительно, именно туда направлялся мужчина.

Под подозрением седьмой этаж, где житель самостоятельно остеклил балкон. Предполагается, что лёд упал со скатной крыши лоджии. Кровля дома, как объясняют в администрации района, — плоская. Даже при скоплении наледь не падает. Кроме того, кровлю чистили два дня назад, в субботу.



Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, на беседу уже пригласили владельца квартиры на седьмом этаже.

