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    «Фонтанка» показывает, откуда могла упасть убившая петербуржца наледь

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    Житель Калининского района Петербурга погиб в результате падения наледи на проспекте Мечникова 18 декабря. Следы скопления льда ищут на последнем — седьмом — этаже.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По информации «Фонтанки», 31-летний мужчина зарегистрирован на Пискарёвке. В администрации Калининского района подтвердили, что в местном ЖКС № 3 он не работает. Куртка, которую приняли за форменную одежду, брендирована иначе. На ней название Пискарёвского молокозавода.

    Наледь упала около пяти часов утра на проспекте Мечникова, 10, перед входом в расположенный на первом этаже круглосуточный мини-маркет. Предположительно, именно туда направлялся мужчина.

    Под подозрением седьмой этаж, где житель самостоятельно остеклил балкон. Предполагается, что лёд упал со скатной крыши лоджии. Кровля дома, как объясняют в администрации района, — плоская. Даже при скоплении наледь не падает. Кроме того, кровлю чистили два дня назад, в субботу.

    Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, на беседу уже пригласили владельца квартиры на седьмом этаже.

    В районной администрации сообщили, что семье погибшего будет оказана помощь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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