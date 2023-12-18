«Фонтанка» показывает, откуда могла упасть убившая петербуржца наледь

Житель Калининского района Петербурга погиб в результате падения наледи на проспекте Мечникова 18 декабря. Следы скопления льда ищут на последнем — седьмом — этаже.
По информации «Фонтанки», 31-летний мужчина зарегистрирован на Пискарёвке. В администрации Калининского района подтвердили, что в местном ЖКС
Наледь упала около пяти часов утра на проспекте Мечникова, 10, перед входом в расположенный на первом этаже круглосуточный мини-маркет. Предположительно, именно туда направлялся мужчина.
Под подозрением седьмой этаж, где житель самостоятельно остеклил балкон. Предполагается, что лёд упал со скатной крыши лоджии. Кровля дома, как объясняют в администрации района, — плоская. Даже при скоплении наледь не падает. Кроме того, кровлю чистили два дня назад, в субботу.
Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, на беседу уже пригласили владельца квартиры на седьмом этаже.
В районной администрации сообщили, что семье погибшего будет оказана помощь.