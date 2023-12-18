    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    754мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur98.42

    На Мечникова наледью пробило голову мужчине в куртке дворника. Он погиб

    12465
    29 комментариев

    Трагедия произошла в Калининском районе из-за неочищенной вовремя крыши.

    Как сообщают очевидцы «Фонтанке» 18 декабря, ЧП произошло около десяти утра на углу проспекта Мечникова и Замшиной улицы.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительной информации, на голову 31-летнего мужчины в куртке сотрудника ЖКС упала снежная масса и сосульки с крыши. Пострадавший получил смертельную травму головы.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    На месте работает следственно-оперативная группа.

    «Это не дворник и не сотрудник ЖКС. Труп лежит еще на месте. Последний раз очистка кровли в доме производилась в субботу», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор «Жилкомсервиса №3 Калининского района» Александр Лазарев.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СосулькаСосулька упала на головуДворник
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ26
    ПЕЧАЛЬ34

    Комментарии 29

    Гость18 Дек 2023 в 13:13
    Это залёт!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close