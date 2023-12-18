На Мечникова наледью пробило голову мужчине в куртке дворника. Он погиб

Трагедия произошла в Калининском районе из-за неочищенной вовремя крыши.
Как сообщают очевидцы «Фонтанке» 18 декабря, ЧП произошло около десяти утра на углу проспекта Мечникова и Замшиной улицы.
По предварительной информации, на голову 31-летнего мужчины в куртке сотрудника ЖКС упала снежная масса и сосульки с крыши. Пострадавший получил смертельную травму головы.
На месте работает следственно-оперативная группа.
«Это не дворник и не сотрудник ЖКС. Труп лежит еще на месте. Последний раз очистка кровли в доме производилась в субботу», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор «Жилкомсервиса №3 Калининского района» Александр Лазарев.