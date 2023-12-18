Глыба льда упала на мужчину в центре Петербурга

Наледь свалилась на мужчину возле дома в Мучном переулке Петербурга. Об этом с места происшествия сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».
Мужчину увезли на скорой помощи. Чтобы донести пострадавшего, потребовалась помощь других прохожих — они и сами чуть не получили травмы, пока пытались это сделать, сообщает корреспондент. Тротуар вдоль домов усыпан льдом, который явно свалился с крыши.
Утром 18 декабря 31-летний житель Калининского района Петербурга погиб в результате падения наледи на проспекте Мечникова. Под подозрением седьмой этаж, где житель самостоятельно остеклил балкон. Предполагается, что лёд упал со скатной крыши лоджии. Кровля самого дома плоская, кроме того, ее чистили два дня назад.