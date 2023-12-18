Гибель мужчины на Мечникова стала уголовным делом. На него упала наледь

Следственный комитет увидел причинение смерти по неосторожности в гибели угодившего под наледь жителя Калининского района Петербурга.
О возбуждении уголовного дела 18 декабря сообщили в ГСУ СК по Петербургу. Подозреваемых в нём пока нет. Следователи устанавливают и допрашивают свидетелей. Назначена экспертиза, чтобы определить точную причину гибели 31-летнего местного жителя.
В администрации Калининского района «Фонтанке» рассказали, что, по предварительным данным, наледь на мужчину упала в понедельник около пяти часов утра перед входом в магазин на проспекте Мечникова, 10.
Кровлю дома, по данным «ЖКС-3 Калининского района», очищали в минувшую субботу. Под подозрение лоджия на седьмом этаже, которую владелец квартиры застеклял самостоятельно. Предполагается, что наледь могла упасть со скатной крыши.
В СК призывают всех ответственных за уборку крыш «принять исчерпывающие меры» по борьбе со снежными массами и напоминают об уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Жителей, заметивших плохую уборку, просят не молчать. При этом, если обращения в коммунальные службы не получили отклика, принимать жалобы готовы в ГСУ:
— «Телефон доверия»: 571–00–40
— «Телефон дежурного»: 570–66–71