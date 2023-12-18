Гибель мужчины на Мечникова стала уголовным делом. На него упала наледь

Следственный комитет увидел причинение смерти по неосторожности в гибели угодившего под наледь жителя Калининского района Петербурга.



О возбуждении уголовного дела 18 декабря сообщили в ГСУ СК по Петербургу. Подозреваемых в нём пока нет. Следователи устанавливают и допрашивают свидетелей. Назначена экспертиза, чтобы определить точную причину гибели 31-летнего местного жителя.

В администрации Калининского района «Фонтанке» рассказали, что, по предварительным данным, наледь на мужчину упала в понедельник около пяти часов утра перед входом в магазин на проспекте Мечникова, 10.