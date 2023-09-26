Петербург засолят «Бионордом». Ждать снежной каши или победы над гололедом?

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге чиновники в сотни раз увеличили закупку противогололёдного реагента «Бионорд». Им будут обрабатывать не только дороги, но и тротуары в центре города на узких улицах. Против реагента уже несколько лет подряд активно выступают жители Красноярска, а его аналог год назад запретил использовать Роспотребнадзор. «Фонтанка» рассказывает, чем известен «Бионорд» и почему чиновники считают его безопасным.

О большой закупке нового реагента рассказал на прошлой неделе глава комитета по благоустройству Василий Пониделко на заседании правительства города. Объем закупки составит порядка 19,4 тысячи тонн на всю зиму (в прошлом году закупка составила всего 55 тонн). Использовать его будут и на автомобильных дорогах, и в центре на тротуарах — там, где невозможно убирать снег с помощью техники.

На сайте госзакупок уже есть несколько контрактов на поставку реагента «Бионорд Универсал» для различных петербургских учреждений вроде жилищных агентств, центра им. Алмазова и Эрмитажа. В начале года 24 тонны Bionord Pro прикупила администрация губернатора. Килограмм тогда оценили в 35,9 рублей, всего вышло на 860 тысяч. В спецификациях прописали: «Химический состав — многокомпонентный. Обязательное наличие 4-х компонентов: хлорид кальция, хлорид натрия, биофильная добавка, ингибиторы коррозии». Гранулы крупнее сантиметра — не допускаются, на крупные (от 5 до 10 мм) должно приходиться не более 15 % всей россыпи, 75 % — это от 1 до 5 мм, 10 % — менее миллиметра. «Цвет — кристаллы белого, различных оттенков серого и коричневого цвета, — писано в ТЗ. — Класс опасности: IV (малоопасный)».

Прошлой зимой дорожники покупали покупать «Бионорд универсал». 2 млн рублей потратило городское АО «Коломяжское», обычно работающее в больших северных районах города. «Температурная граница, при которой разрушается плотность снежно-ледяных образований» — минус 30 градусов, говорится в контракте. В грануле — не менее 4 компонентов: четверть должна приходиться на формиаты натрия или калия (это — соли муравьиной кислоты), остальное — на карбамид, хлориды кальция и натрия. Сам реагент «Бионорд» выпускает Уральский завод противогололедных материалов. «Бионорд», как писали СМИ, придумал предприниматель Руслан Гильфанов в 2006 году. Якобы из-за сильного гололеда в Перми Гильфанов не справился с управлением машиной, а затем не смог уберечь ботинки, которые ему подарила жена — их разъела соль. Это побудило его оборудовать дома лабораторию и экспериментировать с реагентами. Исследования антигололедных свойств формиата натрия (биоразлагаемая соль муравьиной кислоты) до этого в начале 2000-х начали в Германии. Гильфанов повторил этот опыт. А в 2010-м запустил завод по выпуску нового реагента.

К 2011-му году мощности по выпуску «Бионорда» составляли 50 тонн в сутки. В 2013 году Москва потратила на реагенты семь миллиардов рублей, более двух третей антигололедных веществ поставил завод Гильфанова. В 2014 году закупки привлекли внимание правоохранителей, а самого Гильфарова обвинили в причастности к хищению средств на уборку улиц. Как полагало следствие, муравьиная кислота в «Бионорде» никак не улучшала свойства реагента. Рустам Гильфанов два года провел в СИЗО, в 2016 году его отпустили в зале суда — мэрия Москвы отказалась признать себя потерпевшей стороной.

Как говорят на заводе, в состав «Бионорда» входят хлорид кальция, хлорид натрия (поваренная соль), биофильные элементы (поглощаемые в почве организмами) и ингибиторы коррозии. Их пропорции, впрочем, могут быть разные в зависимости от классификации препарата и погодных условий. В экологическом исследовании Института экологии и энергосберегающих технологий «Бионорд» признали безвредным. Учредителем института был отец создателя «Бионорда» Халэф Гильфанов. Именно на это обращали внимание авторы петиции с требованием запретить «Бионорд» в Красноярске, где он использовался последние несколько лет. Год назад арбитражный суд запретил использование аналога «Бионорда», хлористый кальций натрий модифицированный, фактически от того же производителя, пермского предприятия, расположенного по тому же адресу, что и Уральский противогололедный завод. В Роспотребнадзоре тогда говорили, что вещество не прошло проверку и неизвестно, соответствует ли СанПиНу.

«Бионорд» изучали и в частном порядке. Например, в 2017 году в Самарском педагогическом вузе опубликовали статью о влиянии регента на растения, придя к выводу, что препарат фитотоксичен.

Тем не менее, у самого «Бионорда» всё нормально с сертификацией — на это указывают и в петербургском комитете по благоустройству: «Все применяемые ПГМ, в том числе закупаемый дорожными предприятиями многокомпонентный противогололедный материал «Бионорд», имеют сертификаты качества и разрешены к применению на территории Российской Федерации». Там также добавляют: «Многокомпонентные противогололедные материалы имеют преимущества — высокая плавящая способность, низкая рабочая температура, низкая коррозийная активность. Они не накапливаются в почвах».

Как говорят в ведомстве, применять «Бионорд» будут до начала снегопада в качестве превентивной обработки автомобильных дорог, во время выпадения осадков, а также для удаления уже сформировавшейся «скользскости». При температуре от 0 до −5 °C дороги посыпят из расчета 20 г/м2 (при этом средняя норма расхода, рекомендуемая заводом изготовителем, — 40 г/м2). В случае крайне низких температур (ниже −20 °C) норма распределения может быть увеличена до 150 г/м. После минус 30 использовать «Бионорд» не будут. Лёд, как говорится на сайте изготовителя, «Бионорд» будет плавить за 5–15 минут. Кроме того, сторонники «Бионорда» уверяют, что это снизит аварийность на дорогах. Впрочем, это сможет показать только статистика. В том же Красноярске, к примеру, доводы чиновников о ДТП не подтвердились данными ГИБДД, а вот о снежной каше там пишут постоянно.