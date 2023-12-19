За секунду до. Показываем, как петербуржцам чудом удается спастись от льдин с крыш

Чтобы пережить зиму в Петербурге без травм, необходимо обладать везением и удачей. Это доказали сразу четверо горожан. Видео их удивительного спасения от глыб льда и снега с крыш прислали читатели «Фонтанки» 19 декабря.

Первая тройка везучих – жители Васильевского острова. Как рассказала читательница, 18 декабря они вышли из машины и направились к парадной своего дома на 15-ой линии В.О. Ненадолго остановились побеседовать – тогда все и случилось. Лед с крыши полетел прямо на головы стоящих.

читательница «Фонтанки» Анастасия

«Просто чудом увернулись от льда, летевшего с крыши нашего дома», – с удивлением отмечает читательница. По словам жительницы, их дом обслуживает УК «Возрождение». Как поясняют в официальном сообществе компании, наледь быстро образуется на крышах даже после проведения работ, поэтому жителей просят обращаться в УК с жалобами и заявками.

«Просим уважаемых жителей обращаться в УК, в сообщения группы, в комментариях или по телефону диспетчерской в рабочее время, если вы обнаружили наледь и не увидели данного адреса в плане работ. Выявленные угрозы включаются в актуальный список работ, однако не всегда представляется возможность устранить угрозу из-за припаркованных автомобилей», – подчеркнули в управляющей компании.



Еще одно удивительное спасение застал автолюбитель 18 декабря. Он ехал по Большому проспекту к улице Ленина, когда его видеорегистратор случайно снял, как на стоящую на светофоре девушку едва не упала куча снега с крыши. Судя по кадрам, везучая жительница сама удивилась такому исходу.

читатель «Фонтанки»

А кто увернуться не может, так это припаркованные автомобили. Например, вот что вместо своей машины увидела учительница музыки Светлана – вмятины и выбитые стекла.

Фото: читательница «Фонтанки» Светлана Фото: читательница «Фонтанки» Светлана Фото: читательница «Фонтанки» Светлана Поделиться Поделиться





Она припарковала автомобиль у дома №20Б на набережной реки Карповки и пошла вести занятия, а когда вернулась, то оказалась шокирована увиденным. Женщина говорит, что глыбы льда задели и соседние машины.



Сразу два автомобиля повредила наледь, которая упала с крыши дома №22 на улице Воскова.

Фото: читательница «Фонтанки» Зульфия Фото: читательница «Фонтанки» Зульфия Фото: читательница «Фонтанки» Зульфия Поделиться Поделиться





Эти дома обслуживает ЖКС №1 Петроградского района. «Фонтанка» связалась с районной администрацией. Там разъяснили, что любое повреждение авто считается ДТП, и нужно вызвать на место полицию. Они составят необходимые документы, с которыми владелец должен обратиться в свою страховую компанию, где ему оценят ущерб и определят сумму. Только тогда жителю необходимо прийти в ЖКС со всеми документы, и УК возместит ущерб по закону.

Тем временем, у дома №46 по 3-й линии Васильевского острова без заднего стекла остался белый «Фольксваген». Как говорит читатель, накануне в домовом чате обсуждали, что планируется сброска льда с крыши дома.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Это не первый пострадавший автомобиль у этого дома – «Фонтанка» писала про еще одного невезучего 17 декабря. Дом обслуживает УК «Мир». Там заявили, что всем владельцам поврежденных авто необходимо обращаться в юридический отдел управляющей компании.

А вот так выглядит здание паспортного стола жилищного агентства Центрального района на улице Маяковского. Опасные сосульки очень красноречиво свисают прямо над входом в отдел.

Фото: читательница «Фонтанки» Мария Фото: читательница «Фонтанки» Мария Поделиться Поделиться





Напомним, уже двое жителей Петербурга серьезно пострадали из-за падения льдин с крыш. Один мужчина в Калининском районе погиб, пострадавшая женщина из Выборгского района сейчас находится в больнице с переломом позвоночника.



«Фонтанка» следит за тающим Петербургом и собирает фото и видео от жителей в онлайн-трансляции.

