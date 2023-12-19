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    От коляски отлетели колеса. На Новочеркасском лед упал на маму с ребенком

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    45 комментариев

    Скорую вызвали очевидцы падения льда на коляску с ребенком в Красногвардейском районе.

    Инцидент произошел около восьми утра у дома 37, корпус 1 по Новочеркасскому проспекту, сообщили «Фонтанке» очевидцы. По их словам, женщина шла по тротуару с прогулочной коляской, в которой была ее двухлетняя дочь. Глыба льда с крыши упала именно на ребенка. Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса. Девочка получила травму головы.

    По данным «Фонтанки», ребенка увезли в больницу имени Раухфуса.

    Кровлю дома чистили в воскресенье, 17 декабря. На месте работают сотрудники следственного комитета.

    В администрации Красногвардейского района подтвердили случившееся, уточнив, что в выходные от снега и наледи очищали только козырьки. В пресс-службе добавили, что ребёнок не получил серьёзных травм. Он находится под наблюдением врачей.

    «Фонтанка» ведет онлайн с опасных улиц Петербурга.

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    Комментарии 45

    Гость19 Дек 2023 в 13:18
    Зато у них всегда и все
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