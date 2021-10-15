На месте будущей Шкиперской развязки вырос строительный забор и появился плавучий кран

Как видно по фото корреспондента «Фонтанки» от 15 октября, на месте строительства уже появился строительный забор. Кроме того, по воде к месту работ подогнали плавучий кран.

Напомним, контракт на строительство Шкиперской развязки ЗСД был подписан с «АБЗ-Дорстрой», речь идет о первом этапе работ на 2,3 млрд рублей. Общая стоимость строительства оценивается в 10 млрд, при этом 2,5 млрд рублей Смольный привлек в виде инфраструктурного кредита из федерального центра.



На первом этапе (2021–2022 годы) предполагается обеспечить подключение намывных территорий к ЗСД, на втором (2023–2024) — подключить юго-западную часть Васильевского острова и произвести пробивку улицы Шкиперский проток. Предполагается, что через развязку также будут уводить туристические автобусы и грузовой транспорт из порта «Морской фасад», поможет она разгрузить и набережную Макарова. Прогнозная интенсивность движения — 55 тысяч автомобилей в сутки.

