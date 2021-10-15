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На месте будущей Шкиперской развязки вырос строительный забор и появился плавучий кран

На стройплощадке Шкиперской развязки ЗСД идут подготовительные работы. На первом этапе к скоростному диаметру подключат намывные территории.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как видно по фото корреспондента «Фонтанки» от 15 октября, на месте строительства уже появился строительный забор. Кроме того, по воде к месту работ подогнали плавучий кран.

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Напомним, контракт на строительство Шкиперской развязки ЗСД был подписан с «АБЗ-Дорстрой», речь идет о первом этапе работ на 2,3 млрд рублей. Общая стоимость строительства оценивается в 10 млрд, при этом 2,5 млрд рублей Смольный привлек в виде инфраструктурного кредита из федерального центра.

На первом этапе (2021–2022 годы) предполагается обеспечить подключение намывных территорий к ЗСД, на втором (2023–2024) — подключить юго-западную часть Васильевского острова и произвести пробивку улицы Шкиперский проток. Предполагается, что через развязку также будут уводить туристические автобусы и грузовой транспорт из порта «Морской фасад», поможет она разгрузить и набережную Макарова. Прогнозная интенсивность движения — 55 тысяч автомобилей в сутки.

Напомним, в середине сентября было запущено движение по еще одной свежей развязке ЗСД — в районе Шуваловского проспекта.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

Kuzma
любопытствую - КАС "Маяк" затронут или нет?
Kostyn
Дело нужное, жаль, что у людей забирают зону комфорта, где можно было любоваться закатом, но развязку построят - территорию откроют для гуляний. Народ "Романтики" очень мучаются, у них там вообще сейчас ничего нет, нет дорог, нет парковок, нет инфраструктуры отдыха на пляже. В первую очередь им нужен свободный выезд из района на городские магистрали.
Avs7153
"А вы его дачу видели? Один вот видел забор и свихнулся..."
(С) Миша Жванецкий
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