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«Газпром» переезжает в Петербург. Теперь это официально

«Газпром» официально сообщил о переезде в Петербург

Собрание акционеров ПАО «Газпром» утвердило изменения в устав компании, согласно которым место регистрации ПАО меняется с Москвы на Петербург. Городскую казну ждут десятки миллиардов новых налогов монополиста.

Изменения в устав «Газпрома» официально утверждены на общем годовом собрании акционеров 25 июня. О том, что это может произойти, говорилось давно, но до сих пор все комментарии представителей компании делались с оговоркой «если». Теперь решение принято окончательно.

Следующий вопрос — сколько же именно этих налогов получит Петербург. «Фонтанка» попыталась оценить хотя бы примерно, вышло около 150 млрд рублей с учетом всех компаний группы, которые уже прописаны в городе. На прошлой неделе глава профильного департамента 822 ПАО «Газпром» Карен Оганян, отвечая на вопрос нашего издания, раскрыл цифры выплат группы в бюджет Москвы, где сейчас расположена штаб-квартира монополиста, — 86 млрд рублей в 2019 году и около 20 миллиардов в 2020-м. Однако последняя цифра нерелевантна, поскольку касается провального из-за коронавируса и падения спроса отчетного года.

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Комментарии (6)

MrPegge
О, метро начнут к газоскребу тянуть ))
265984735
Так, сколько станций метрополитена откроют в следующем году в городе?!
SU LUX INN
какой же Позор! лучше бы вернули Министерство Газовой промышленности СССР и отдали газ Простому народу!
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