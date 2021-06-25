«Газпром» переезжает в Петербург. Теперь это официально

Изменения в устав «Газпрома» официально утверждены на общем годовом собрании акционеров 25 июня. О том, что это может произойти, говорилось давно, но до сих пор все комментарии представителей компании делались с оговоркой «если». Теперь решение принято окончательно.



Следующий вопрос — сколько же именно этих налогов получит Петербург. «Фонтанка» попыталась оценить хотя бы примерно, вышло около 150 млрд рублей с учетом всех компаний группы, которые уже прописаны в городе. На прошлой неделе глава профильного департамента 822 ПАО «Газпром» Карен Оганян, отвечая на вопрос нашего издания, раскрыл цифры выплат группы в бюджет Москвы, где сейчас расположена штаб-квартира монополиста, — 86 млрд рублей в 2019 году и около 20 миллиардов в 2020-м. Однако последняя цифра нерелевантна, поскольку касается провального из-за коронавируса и падения спроса отчетного года.

