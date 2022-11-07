«Газпром» возглавил рейтинг Forbes по размеру налога на прибыль

«Газпром» стал лидером опубликованного 7 ноября рейтинга Forbes, в который вошли 50 крупнейших российских компаний, по размеру уплаченного налога на прибыль. Компания в 2021 году заплатила 344,8 млрд рублей налога с прибыли, эта сумма выросла более чем втрое (в 2020 году налог составил 105,3 млрд рублей) благодаря рекордной прибыли из-за высоких цен на газ.



На втором месте — Сбербанк (341,8 млрд рублей налога против 166,2 млрд руб. в 2020 году). На третьем месте — «Роснефть» (238 млрд руб. против 126 млрд руб. в 2020 году). Других компаний из нефтегазового сектора в списке нет. В десятке лидеров — «Норникель», «Лукойл», НЛМК, «Металлоинвест», «Евраз», «Атомэнергопром», «Северсталь».

