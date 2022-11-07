    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    759мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.1eur60.61

    «Газпром» возглавил рейтинг Forbes по размеру налога на прибыль

    625
    2 комментария

    «Газпром» стал лидером опубликованного 7 ноября рейтинга Forbes, в который вошли 50 крупнейших российских компаний, по размеру уплаченного налога на прибыль. Компания в 2021 году заплатила 344,8 млрд рублей налога с прибыли, эта сумма выросла более чем втрое (в 2020 году налог составил 105,3 млрд рублей) благодаря рекордной прибыли из-за высоких цен на газ.

    На втором месте — Сбербанк (341,8 млрд рублей налога против 166,2 млрд руб. в 2020 году). На третьем месте — «Роснефть» (238 млрд руб. против 126 млрд руб. в 2020 году). Других компаний из нефтегазового сектора в списке нет. В десятке лидеров — «Норникель», «Лукойл», НЛМК, «Металлоинвест», «Евраз», «Атомэнергопром», «Северсталь».

    В рейтинг попали ещё шесть финансовых компаний: ВТБ (12-е место), Газпромбанк (17-е место), банк «Открытие» (37-е место), «Тинькофф банк» (42-е место), «Московская биржа ММВБ-РТС» (48-е место) и Совкомбанк (50-е место). Они вместе заплатили 140 млрд руб. налога — меньше, чем один Сбербанк.

    35-е место заняла компания «Генериум» — один из крупнейших производителей вакцины «Спутник V». Её прибыль в 2021 году составила 64,5 млрд руб., а выплаченный налог — 16 млрд руб. (в 6 раз больше, чем годом ранее).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close