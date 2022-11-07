«Газпром» возглавил рейтинг Forbes по размеру налога на прибыль

«Газпром» стал лидером опубликованного 7 ноября рейтинга Forbes, в который вошли 50 крупнейших российских компаний, по размеру уплаченного налога на прибыль. Компания в 2021 году заплатила 344,8 млрд рублей налога с прибыли, эта сумма выросла более чем втрое (в 2020 году налог составил 105,3 млрд рублей) благодаря рекордной прибыли из-за высоких цен на газ.
На втором месте — Сбербанк (341,8 млрд рублей налога против 166,2 млрд руб. в 2020 году). На третьем месте — «Роснефть» (238 млрд руб. против 126 млрд руб. в 2020 году). Других компаний из нефтегазового сектора в списке нет. В десятке лидеров — «Норникель», «Лукойл», НЛМК, «Металлоинвест», «Евраз», «Атомэнергопром», «Северсталь».
В рейтинг попали ещё шесть финансовых компаний: ВТБ (12-е место), Газпромбанк (17-е место), банк «Открытие» (37-е место), «Тинькофф банк» (42-е место), «Московская биржа ММВБ-РТС» (48-е место) и Совкомбанк (50-е место). Они вместе заплатили 140 млрд руб. налога — меньше, чем один Сбербанк.
35-е место заняла компания «Генериум» — один из крупнейших производителей вакцины «Спутник V». Её прибыль в 2021 году составила 64,5 млрд руб., а выплаченный налог — 16 млрд руб. (в 6 раз больше, чем годом ранее).