Полтора триллиона в уме. В Смольном рассказали, сколько получат от крупнейших налогоплательщиков города

Источник: Александр Демьянчук / ТАСС







В ожидании новой волны переездов «внучек» «Газпрома» в Петербург чиновники рассказали, по какой формуле Смольный считает их налоги для наполнения городского бюджета. Правила меняются каждый год, и принцип «чем больше, тем лучше» работает не всегда.

О том, что в 2025 году в Петербурге можно ждать новую волну переезда подконтрольных «Газпрому» фирм, «Фонтанке» рассказал высокопоставленный топ-менеджер госкорпорации. Он уточнил, что как раз сейчас формируется список переезжающих компаний и график. Подробностей пока нет, но известна логика: если головной офис структурного подразделения «Газпрома» уже размещен в Петербурге, его «дочки» также являются кандидатами на смену прописки.

По такой логике, к примеру, в прошлом году в Петербурге уже зарегистрировалось ПАО «ОГК-2». Ранее оно базировалось в поселке Солнечнодольск Ставропольского края, где находится одна из крупнейших ГРЭС России. С августа 2023 года — в бизнес-центре у «Экспофорума» в Шушарах. Именно приходу ОГК, кстати, Петербург обязан новым статусом столицы угольных закупок — сразу на 40 млрд рублей для теплостанций по всей России.

По итогам 2023 года ПАО «ОГК-2» выплатило 4,57 млрд рублей налога на прибыль, который обеспечивает наибольший вклад бизнеса в региональные бюджеты. Сколько из этой суммы уже попало в Петербург, а сколько ожидается в будущем — вопрос крайне непростой.

До прошлого года распределение налогов «Газпрома» между регионами следовало логике принципа налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). По ней рассчитывалась доля присутствия КГН в каждом конкретном регионе, который получал пропорциональную часть налога на прибыль. Впоследствии от этого принципа в федеральном центре отказались, и налоги крупнейших корпораций теперь де-факто распределяются в полуручном режиме.

Именно поэтому ожидаемые триллионы от «прописки» «Газпрома» в Петербурге так и не доехали до Смольного. В конце 2022 года была обнародована общая сумма примерно в 200 млрд рублей. Именно столько госкорпорация, которую чиновники стараются уклончиво называть «крупнейший налогоплательщик», принесла тогда в бюджет. В 2023 же году новые правила дележа налогов экс-КГН привели к тому, что в Петербурге поступления от бывших участников этих групп, включая «Газпром», просели более чем на 60% (до 85 млрд рублей). Так что спасать бюджет, для которого чиновники уже было распланировали рекордные траты, пришлось простым (и непростым) петербуржцам своими рекордными налогами на доходы физлиц, которые традиционно и являются крупнейшим источником пополнения городского бюджета.

Правила распределения налогов крупнейших налогоплательщиков меняются ежегодно, и вот как это будет в 2025 году.

«40% налога, исчисленного по региональной ставке (17%), зачисляется в бюджет субъекта РФ, в котором компания стоит на налоговом учете, напрямую; 60% указанного налога консолидируется уполномоченным органом Федерального казначейства для последующего распределения между регионами по нормативам, установленным в приложении 5 к Федеральному закону „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“. Норматив для Петербурга — 10,4593%».

Комитет финансов СПб

Грубые арифметические подсчеты на микрокалькуляторе, которые, конечно, сильно упрощены по сравнению с реальным жизненным опытом, позволяют прикинуть, что 4,57 млрд рублей налога на прибыль, выплаченного тем же ПАО «ОГК-2», могли бы принести Петербургу 1,83 млрд рублей напрямую (как 40% от суммы) и еще примерно 287 млн рублей — через Федеральное казначейство. То есть ни много ни мало 0,18% от всей доходной части бюджета-2024.

Головной структурой ОГК-2 является ООО «Газпром энергохолдинг» (через ПАО «Центрэнергохолдинг»). Ему также принадлежат напрямую или опосредованно контрольные пакеты в столичных ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК». Насколько уместна будет их прописка в Петербурге — вопрос с подвохом. Но общие выплаты налога на прибыль у этих двух компаний — 11,4 млрд в 2023 году. А региональная часть, соответственно, могла бы составить в теории 4,6+0,7=5,3 млрд рублей. Почти полпроцента городского бюджета.

Разумеется, московские сети и генерация — это более чем шкура неубитого медведя, а вот другие региональные АО-энерго вполне можно ждать в городе вместе с их налогами. По информации «Фонтанки», претендентом № 1 можно считать пока что ярославское «ТГК-2». Под контроль государства оно перешло всего несколько месяцев назад, но велика вероятность того, что управлять этим хлопотным хозяйством будет поручено все тому же «Газпром энергохолдингу».

Пока что у «ТГК-2», которое управляет сетями и генерацией в в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях при выручке в 45 млрд рублей по итогам 2023 года наблюдался убыток в 10,7 миллиардов. Налог на прибыль, тем не менее, составил 668 млн рублей. Не густо, но есть надежда, что под общим управлением «Газпрома» ситуация выправится, и Петербург сможет рассчитывать не на прикидываемые сейчас по обозначенной выше формуле 267,2+43=310 млн рублей, а на куда большую сумму.

В зону ответственности «Газпром энергохолдинга» входит также группа региональной тепловой генерации «Газпром Теплоэнерго». В Петербурге, например, это «Петербургтеплоэнерго». Кроме него — еще 18 региональных АО-Теплоэнерго, в числе которых АО «СТИФ» («САМАРСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД»). То ли в качестве эксперимента, то ли как первая ласточка этот «СТИФ» с 2023 года также прописался в Петербурге — на Большом Сампсониевском проспекте, 60.

Скажем прямо, региональная теплоэнергетика — вещь с финансовой точки зрения не такая великолепная, как электрогенерация или тем более торговля газом. Половина из «подопечных» «Газпром теплоэнерго» — убыточны, а шесть «плюсовых» приносят по итогам года прибыль в пределах 10 миллионов рублей. Так что особо рассчитывать на доходы от их налога на прибыль не приходится, вся надежда на НДФЛ их топ-менеджеров, которые, в теории, могут перебазироваться в Петербург.

В финансовом блоке Смольного подчеркивают: «В 2024 году от организаций, входящих в группу „Газпром“, в бюджет Петербурга поступают платежи по следующим налогам: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог… Необходимо отметить, что на бюджетный эффект по налогу на прибыль организаций по группе в целом ключевое влияние оказывает финансовый результат от экспорта энергоресурсов».

С НДФЛ все более линейно: «Поступления по налогу на доходы физических лиц от группы компаний более стабильны и отражают как рост численности работников организаций в Санкт-Петербурге, так и политику оплаты труда внутри группы».