В Петербурге ждут новую волну переездов «дочек» и «внучек» «Газпрома». На этот раз энергетических

В течение 2025 года в Петербурге планируется перерегистрация значительного числа иногородних компаний, входящих в структуру группы «Газпром». По информации «Фонтанки», в новой волне точно будут региональные ТГК.

Как сообщил «Фонтанке» высокопоставленный источник в «Газпроме», в 2025 году будет новая волна «юридических переездов» компаний из регионов в Петербург. «Списки и график формируются», — пояснил наш собеседник.

Одновременно планируется и физический переезд части офисов крупных региональных «внучек» «Газпрома» в Петербург. Такое решение в корпорации объясняют тем, что их головные структуры уже расквартированы здесь, так что логичен и перевод подконтрольных им фирм.

Головной компанией, к примеру, «ТГК-1» является 100%-ная «дочка» «Газпрома» ООО «Газпром энергохолдинг». Оно перерегистрировалось в Петербурге в 2021 году и сейчас «прописано» в новом бизнес-центре «Морская резиденция» в Шкиперском протоке. Кроме «ТГК-1» «ГЭП» владеет акциями ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭСК», «ОГК-2», объединенных теплосетевых предприятий «Газпром Теплоэнерго», а также инжинирингового «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» и пр.

Рассказывать о подробностях перерегистраций и переездов представители «Газпрома» воздерживаются.

Кроме нынешних подконтрольных «Газпрому» предприятий, ожидается переезд в Петербург и пока независимой от него АО «ТГК-2». Ранее эта компания принадлежала западным офшорным фирмам, за ней видели фигуру экс-сенатора Леонида Лебедева. В 2024 году 80% акций «ТГК-2» были обращены в доход государства из-за претензий к г-ну Лебедеву, и сейчас основным владельцем предприятия выступает Росимущество.

По аналогии с изначально петербургским ТГК-1, который объединяет генерирующую часть наследства РАО «ЕЭС России» на Северо-Западе, ТГК-2 управляет активами в «своем» макрорегионе: Архангельской, Новгородской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях.

В ведении ТГК-2, головной офис которой сейчас расположен в Ярославле, находятся 11 ТЭЦ, пять крупных котельных, а также четыре теплосетевых предприятия. Выручка компании в 2023 году составила 45,3 млрд рублей, чистая прибыль — 2,4 млрд рублей. Налог на прибыль, львиная часть которого должна уходить в бюджет региона регистрации, — 668 млн рублей.