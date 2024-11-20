Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

вос.

 741мм 91%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Трахтенберг и «Хали-Гали»
Тысяча задач для поезда ВСМ
Дом Радио
Сергей Макаров и кошки
Промышленный Петербург
Кинотеатр в «Англетере» закрывается
13 лет для Лавленцева
Бизнес В Петербурге ждут новую волну переездов «дочек» и «внучек» «Газпрома». На этот раз энергетических

В Петербурге ждут новую волну переездов «дочек» и «внучек» «Газпрома». На этот раз энергетических

4 115
18 комментариев

В течение 2025 года в Петербурге планируется перерегистрация значительного числа иногородних компаний, входящих в структуру группы «Газпром». По информации «Фонтанки», в новой волне точно будут региональные ТГК.

Как сообщил «Фонтанке» высокопоставленный источник в «Газпроме», в 2025 году будет новая волна «юридических переездов» компаний из регионов в Петербург. «Списки и график формируются», — пояснил наш собеседник.

Одновременно планируется и физический переезд части офисов крупных региональных «внучек» «Газпрома» в Петербург. Такое решение в корпорации объясняют тем, что их головные структуры уже расквартированы здесь, так что логичен и перевод подконтрольных им фирм.

Головной компанией, к примеру, «ТГК-1» является 100%-ная «дочка» «Газпрома» ООО «Газпром энергохолдинг». Оно перерегистрировалось в Петербурге в 2021 году и сейчас «прописано» в новом бизнес-центре «Морская резиденция» в Шкиперском протоке. Кроме «ТГК-1» «ГЭП» владеет акциями ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭСК», «ОГК-2», объединенных теплосетевых предприятий «Газпром Теплоэнерго», а также инжинирингового «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» и пр.

Рассказывать о подробностях перерегистраций и переездов представители «Газпрома» воздерживаются.

Кроме нынешних подконтрольных «Газпрому» предприятий, ожидается переезд в Петербург и пока независимой от него АО «ТГК-2». Ранее эта компания принадлежала западным офшорным фирмам, за ней видели фигуру экс-сенатора Леонида Лебедева. В 2024 году 80% акций «ТГК-2» были обращены в доход государства из-за претензий к г-ну Лебедеву, и сейчас основным владельцем предприятия выступает Росимущество.

По аналогии с изначально петербургским ТГК-1, который объединяет генерирующую часть наследства РАО «ЕЭС России» на Северо-Западе, ТГК-2 управляет активами в «своем» макрорегионе: Архангельской, Новгородской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях.

В ведении ТГК-2, головной офис которой сейчас расположен в Ярославле, находятся 11 ТЭЦ, пять крупных котельных, а также четыре теплосетевых предприятия. Выручка компании в 2023 году составила 45,3 млрд рублей, чистая прибыль — 2,4 млрд рублей. Налог на прибыль, львиная часть которого должна уходить в бюджет региона регистрации, — 668 млн рублей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Znatok78
18 минут
Разумеется, до Петербурга БПЛА пока не так сильно долетают...
houspi
38 минут
Куда смотрит правительство? Это же минус в региональный бюджет.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Новости компаний
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
ТОП 5
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00