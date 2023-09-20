Бывшие участники КГН заплатят в бюджет Петербурга 100 млрд в 2024 году. Было вдвое больше

Налог на прибыль организаций от бывших участников консолидированных налоговых групп в
Общие поступления по налогу на прибыль от всех организаций в проекте бюджета 2024 года запланированы в размере
В 2022 году КГН, в основном «Газпром», принесли
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Налог на прибыль организаций от бывших участников консолидированных налоговых групп в
Общие поступления по налогу на прибыль от всех организаций в проекте бюджета 2024 года запланированы в размере
В 2022 году КГН, в основном «Газпром», принесли
Понятие консолидированной группы налогоплательщиков упраздняется в 2023 году. Из-за этого доля города в этих поступлениях резко падает, а доля Москвы — увеличивается. Основной КГН для Петербурга являлась группа Газпрома. Как будут решать эту проблему — читайте здесь.
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