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    Бывшие участники КГН заплатят в бюджет Петербурга 100 млрд в 2024 году. Было вдвое больше

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    Налог на прибыль организаций от бывших участников консолидированных налоговых групп в 2024-м составит в Петербурге 101 млрд рублей. Такие цифры 20 сентября назвали журналистам в комфине.

    Общие поступления по налогу на прибыль от всех организаций в проекте бюджета 2024 года запланированы в размере 416 млрд (+16% к оценке 2023-го).

    В 2022 году КГН, в основном «Газпром», принесли 232 млрд налогов. Затем этот институт отменили, и в 2023 году поступления от компаний составили 82 млрд.

    Понятие консолидированной группы налогоплательщиков упраздняется в 2023 году. Из-за этого доля города в этих поступлениях резко падает, а доля Москвы — увеличивается. Основной КГН для Петербурга являлась группа Газпрома. Как будут решать эту проблему — читайте здесь.

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