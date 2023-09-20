Бывшие участники КГН заплатят в бюджет Петербурга 100 млрд в 2024 году. Было вдвое больше

Налог на прибыль организаций от бывших участников консолидированных налоговых групп в 2024-м составит в Петербурге 101 млрд рублей. Такие цифры 20 сентября назвали журналистам в комфине.



Общие поступления по налогу на прибыль от всех организаций в проекте бюджета 2024 года запланированы в размере 416 млрд ( +16% к оценке 2023-го ).