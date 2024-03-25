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    26 апреля — круглый стол «Загородный отдых: планы на лето»

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    Спрос на отдых за городом у петербуржцев резко вырос сначала во время ковидных ограничений, а в последние полтора года — в связи с ограничениями на выезд за границу и ростом цен на зарубежный отдых. Это позволило местным отелям, базам отдыха и коттеджным поселкам увеличить количество постояльцев — наиболее популярные локации уже забронированы на долгие месяцы вперед. Но появляются новые, а поток туристов не ослабевает — о том, как готовятся к летнему сезону участники рынка, поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Что вы ожидаете от грядущего летнего сезона? Будут ли какие-то отличия от предыдущих? Что нового вы готовите для своих клиентов?
    • Как вы оцениваете спрос на загородный отдых сейчас? В каких сегментах он более востребован?
    • Чего ждут клиенты от загородного отдыха? На что больше всего обращают внимание?
    • Появляются ли новые локации для загородного отдыха? В каких сегментах чувствуется нехватка мест для размещения туристов? В каких географических направлениях?
    • Ощущаете ли вы усилия туроператоров и властей города/области по продвижению внутреннего туризма? Влияет ли это как-то на развитие инфраструктуры в регионе? Как вы думаете, как нужно продвигать локальный туризм?
    • Есть ли различия, куда едут отдыхать за город петербуржцы летом, осенью и зимой? Какие варианты востребованы сезонно, а какие — в любое время года?
    • Как будет развиваться индустрия загородного отдыха в Петербурге и Ленобласти в ближайшие годы? Чего ей не хватает для более интенсивного развития?

    К участию в круглом столе приглашаются: владельцы и руководители загородных отелей, СПА, ресторанов, баз отдыха, курортов, комплексов в Петербурге, Ленобласти, Карелии, Новгородской, Псковской областях (доступность на выходные); представители туристических компаний; организаторы активных путешествий.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 26 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Марина Семченкова, +7 (911) 208–10–11, marina.s@fontanka.ru

    План мероприятий

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