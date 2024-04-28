Кто на дачу, кто в Дубай, а в среднем — в Сочи. Куда петербуржцы поехали на майские праздники?

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Поделиться Поделиться





Туристическая поездка на майские праздники в этом году обошлась среднему петербуржцу в 79 540 рублей. Путешествия стали заметно дороже: только цены на билеты по сравнению с прошлым годом выросли на треть. Чтобы сэкономить, жители все чаще выбирали отдых в соседней Ленобласти и предпочитали ближайшее зарубежье турецкому берегу.



Петербург — лучшее место, чтобы поехать на майские праздники. Но что делать тем, кто уже живет в культурной столице, а сменить обстановку, воспользовавшись длинными выходными, все же хочет? «Фонтанка» спросила туроператоров, сервисы бронирования и читателей, куда отправились на отдых жители Петербурга.



Опрос в телеграм-канале «Фонтанки» показал, что подавляющее большинство петербуржцев (28%) будут отдыхать в майские праздники на даче, еще 15% будут проводить время дома за просмотром сериалов. В путешествие намерены отправиться лишь пятая часть читателей (18%). Причем 6% участников опроса поедут к родственникам в другой город, 7% отправятся в туристическую поездку по России и только 5% заграницу.



По данным туроператора «Алеан», который и посчитал для «Фонтанки» среднюю стоимость поездки, самой большой популярностью в период майских праздников пользовался Краснодарский край. Причем относительно прошлого года спрос на это направление вырос на 20%. Следом идут курорты Кавказских Минеральных Вод, Беларусь, Абхазия, Москва и Подмосковье, а также Калининградская область.

При этом в два раза увеличилось число бронирований отдыха в Ленинградской области Подмосковье, а также сити-туров в регионы — города Калининградской области, Великий Новгород, Нижний Новгород, Псков, Казань и другие. «Ряд туристов выбирает отдых ближе к дому, чтобы сократить транспортные расходы», — комментируют в пресс-службе «Алеан». Так, относительно прошлого года стоимость авиа- и железнодорожных билетов увеличилась на 30–35%, подсчитал туроператор.



В два раза вырос и спрос на поездки в Крым, хотя туда по-прежнему можно добраться только на поезде. «Это общая тенденция, которая прослеживается на майские по стране. Спрос стимулирует хорошее соотношение цены и качества в объектах размещения полуострова», — отмечают в «Алеан».



А вот приверженность жителей Петербурга сборным экскурсионным турам немного снизилась. При этом выросло число бронирований отелей в разных городах страны. «Это значит, что в этом году самостоятельных путешественников стало больше», — комментируют в пресс-службе туроператора.



Сокращая расходы на билеты и экскурсионное обслуживание, на длительности отдыха жители Северной столицы экономить не готовы: средняя продолжительность путешествия на майские не изменилась с прошлого года и составляет семь суток.

Еще один способ сэкономить — бронировать отдых заранее. Глубина продаж на праздничные дни в мае составила 53 дня против 37 дней в прошлом году.

Статистика туроператора примерно совпадает с сервисами бронирований билетов, которыми пользуются самостоятельные путешественники. Так, по данным «Авиасейлс», 68% бронирований авиабилетов из Петербурга пришлось на внутренние направления.



Лидером стал Сочи — на него пришлось 12% всех приобретенных авиабилетов. В среднем перелет туда-обратно в эконом-классе обошелся петербуржцам в 26 300 рублей.



На втором месте — Казань (11%), билеты туда продавались в среднем за 13 800 рублей.



На третьем месте Калининград (10%). Поездка туда стоила 19 300 рублей.



На четвертом месте — Минеральные Воды (8%). Добраться туда и вернуться в Петербург можно было за 23 500 рублей.



Замыкает список Москва (7%), куда билет туда-обратно стоил в среднем 9 200 рублей. К слову, в прошлом году пятерка лидеров выглядела так же, но доли распределялись иначе. На первом месте был Калининград, далее шли Сочи, Казань, Москва и Минеральные Воды.



По данным сервиса «Туту.ру», который проанализировал продажи билетов с 27 апреля по 12 мая, в пятерку самых востребованных у петербуржцев авиа-направлений по России вошли Москва (14,8%), Сочи (12%), Калининград (7,4%), Минеральные Воды (6,3%), Казань (6%).

Москва также стала абсолютным лидером по числу оформленных железнодорожных билетов — 51,3% от общего числа. Впрочем, столица не обязательно являлась конечным пунктом, а могла использоваться как хаб. Далее с большим отрывом идут путешествия в Псков (3%), в Ростов-на-Дону и Тверь (по 2,2%), в Воронеж (1,6%). В топ-10 направлений также вошли Петрозаводск, Нижний Новгород, Симферополь, Ярославль и Тула. Аналитики «Туту.ру» отмечают, что путешественники стали более основательно подходить к покупке билета — например, они чаще смотрят отзывы и рейтинги поездов.



Но были и те, кто отправился за границу. Организованно жители города поедут в страны дальнего зарубежья. В ТОП-5 предпочтений петербуржцев на майские праздники вошли Турция, ОАЭ, Египет, Абхазия и Таиланд, отмечают в пресс-службе «Интурист».

Спрос на Турцию вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом. «Все вылеты на ежедневных чартерных рейсах из Петербурга в Анталью полностью распроданы уже до 6 мая включительно», — рассказала представитель туроператора. В два раза выросли продажи туров в Абхазию, в основном, благодаря кампании раннего бронирования.

На заграничные направления пришлось 32% билетов, купленных на «Авиасейлс». Но самостоятельные путешественники в основном выбирали ближнее зарубежье. На первом месте по популярности оказался Минск (13% всех бронирований). Это и самое дешевое направление: авиабилеты туда-обратно из Петербурга в эконом-классе стоили 14 900 рублей. Далее с большим отрывом идет Ташкент (3%). Путешествие с столицу Узбекистана в среднем обошлось в 37 700 рублей. Третье и четвертое места делят Ереван и Тбилиси (на каждое из направлений пришлось по 5% покупок билетов). При этом в столицу Армении было съездить куда дешевле, чем в столицу Грузии: 38 500 рублей и 53 400 рублей соответственно. Замыкает пятерку лидеров турецкая Анталья (4%). Билеты туда были самыми дорогими (59 400 рублей).



В прошлом году в ТОП-5 входил Баку, но запуск прямых рейсов в Грузию позволил Тбилиси его вытеснить.



Ранее туроператоры также сообщали об очередях за шенгенскими визами. Но в отсутствие прямых перелетов и с учетом закрытия границ с ближайшими европейскими соседями, ажиотаж объясняется в основном низкой базой и уменьшением пропускной способности визовых центров.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

