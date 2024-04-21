Снова в Европу? Турфирмы рассказали об очередях за шенгенскими визами

Россияне стали чаще обращаться за шенгенскими визами, а накануне лета очереди в визовые центры растянулись на несколько месяцев. Об этом сообщает 21 апреля РБК со ссылкой на данные турфирм, занимающихся их оформлением.
Так, директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова оценивает рост спроса на шенгенские визы в этом году на 20% по сравнению с прошлым годом. По ее словам, это связано с тем, что россиянам стали выдавать более короткие визы, чем раньше.
По словам гендиректора сети «Единый визовый центр» Алины Гафуровой, наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию, так как эти страны сейчас «наиболее лояльны к россиянам».
По данным представителей турфирм, ждать очереди на подачу документов придется месяц, а то и два. Так, на подачу документов на визу в Испанию сейчас можно записаться на май, а в Италию — на июнь и июль. С записью на подачу документов на визу Франции возникли сложности из-за Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже. Из-за этого сократилось количество слотов.
Причина ажиотажа не столько в огромном количестве желающих, сколько в пропускной способности консульств стран ЕС после сокращения числа сотрудников. При этом из-за отсутствия прямых рейсов и закрытия наземной границы с ближайшими шенгенскими соседями — Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей — желающих поехать в Европу кратно меньше, чем в допандемийные времена. Так, согласно данным портала Schengen Visa Info, в 2022 году россияне подали 687 тысяч заявлений на шенгенские визы, из которых выдано было 603 тысяч виз. Для сравнения: в доковидном 2019 году россияне подали более 4 миллионов заявлений на такие визы.
При этом в социальных сетях путешественники жалуются на задержки оформления документов. К примеру, желающим отдохнуть в Италии ждать саму визу приходится до двух месяцев, иногда ее выдают уже после дат запланированной поездки, при том что при подаче документов нужно предоставить выкупленные авиабилеты.
В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора выросла с 35 до 80 евро, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней. Также Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а визы для туристов рассматривать в неприоритетном порядке.
О том, как оформить шенгенскую визу в новых условиях, ранее рассказывала «Фонтанка».