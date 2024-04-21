Снова в Европу? Турфирмы рассказали об очередях за шенгенскими визами

Россияне стали чаще обращаться за шенгенскими визами, а накануне лета очереди в визовые центры растянулись на несколько месяцев. Об этом сообщает 21 апреля РБК со ссылкой на данные турфирм, занимающихся их оформлением.



Так, директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова оценивает рост спроса на шенгенские визы в этом году на 20% по сравнению с прошлым годом. По ее словам, это связано с тем, что россиянам стали выдавать более короткие визы, чем раньше.

По словам гендиректора сети «Единый визовый центр» Алины Гафуровой, наибольшим спросом пользуются визы в Италию, Францию и Испанию, так как эти страны сейчас «наиболее лояльны к россиянам».