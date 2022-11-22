Как получить длинную шенгенскую визу в новых реалиях. Личный опыт

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Россияне уже два месяца получают европейские визы вне упрощенного режима. Это значит, что они стали дороже и гораздо короче. Некоторые страны по-прежнему настроены лояльно и продолжают выдавать путешественникам длинные шенгены. Но записаться на подачу обычным способом практически невозможно.

Корреспондент «Фонтанки» убедился на личном опыте: получить годовую визу реально. Причем без длительного ожидания и без предоплаченных билетов и броней. Но есть нюанс — виза обойдется в два раза дороже официальной стоимости.



Что изменилось

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, действовавшего с 2007 года. На практике это означает, что визовый сбор вырос с 35 до 80 евро. А нормой стали визы под даты поездки. В Ассоциации туроператоров России также прогнозировали, что теперь консульства будут требовать больше документов, сроки рассмотрения увеличатся до полугода, а отказов станет больше.

Некоторые страны, к примеру, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва вовсе перестали выдавать туристические и деловые визы россиянам и пропускать с этими целями россиян через свою границу.



Что произошло на практике

Среди стран, которые продолжают выдавать шенгенские визы россиянам, к примеру, Франция, Италия, Испания и Греция. Список не исчерпывающий, но эти государства можно выделить как наиболее популярные направления.

Стоимость визы, действительно, выросла до 80 евро (и это только консульский сбор, без сервисного сбора визового центра). Но пакет документов в большинстве случаев остался прежним. Чтобы подать документы на туристическую визу, понадобится загранпаспорт, заполненная анкета с фотографией, страховка, финансовые гарантии (например, справка с работы, выписка со счета в банке) и подтверждение цели поездки. Подходят неоплаченные брони отелей, а также маршрутный лист с подробным изложением плана поездки вместо билетов. Это, конечно, побольше, чем для финской визы, но вполне реалистично.



Отдельные попытки ужесточить правила тоже есть. К примеру, Италия планировала с 15 ноября принимать заявления только у обладателей 10-летних биометрических паспортов, но затем отказалась от такого нововведения.



Как записаться на подачу заявления

Запись на подачу заявления — один из самых сложных этапов оформления визы. Подходящих слотов в визовых центрах довольно мало, и они разлетаются как горячие пирожки. Без подтверждения приема попасть в визовый центр не получится.

Один из лайфхаков — подписаться на профильную тему на форумах путешественников (например, «Форум Винского»), где люди сообщают друг другу о появлении новых слотов и обмениваются записями. Так появляются шансы зайти на страницу визового центра, пока слоты еще не расхватали.



Второй вариант — воспользоваться услугами ботов, которые автоматически отслеживают появление окошек. Например, запись в визовый центр Франции «под ключ» в Москве и Петербурге обойдется от 7 000 до 11 000 рублей за одну запись. Цена зависит от баланса спроса и предложения, а также от категории визы (например, продление истекшей в ковид визы дешевле, чем просто запись на новую). За дополнительных заявителей — скидка. Запись в других городах — дешевле. В среднем время ожидания в очереди составляет несколько недель. Но, судя по отзывам, есть примеры, когда путешественники получали запись уже через пару дней после обращения.



Также доступна услуга подписки на уведомления. В этом случае клиент на месяц получает доступ к сообщениям бота, но записывает себя самостоятельно. Число заявителей не ограничено.

Как долго рассматривают заявления и на какой срок дают визы

«Фонтанка» проанализировала статистику результатов обращений за туристическими визами, которыми делились путешественники на «Форуме Винского» за последний месяц (с 21 октября по 21 ноября, выборка — около 100 отчетов).



Судя по ним, щедрее всех на длинные визы — Франция. 22 % обратившихся за визами получили пятилетние шенгены, как в старые добрые времена. Но нужно отметить, что многие заявители имели длинные французские визы и до этого.11 % получили визу на 3–4 года. 19 % — на год. Но чаще всего (31 % случаев) консулы выдавали визу на полгода. 6 % смогли оформить шенген на 2,5 месяца, 3 % — на месяц. Доля отказов тоже довольно высока — 8 %. Сроки рассмотрения вместе с доставкой готовых документов колеблются, как правило, в диапазоне одной-двух недель.



Визовые центры Италии, как правило, рассматривают заявления две-три недели. Из обратившихся за последний месяц только 20 % получили шенген на год и больше, 30 % — на полгода. 5 % заявителей вернули паспорт с отказом. Срок остальных выданных проездных документов — от двух недель до двух месяцев.

Испания отказала за последний месяц 12 % заявителей, рассказавшим о своем опыте на форуме. Подавляющее большинство (54 %) оформили шенген на 3–4 месяца (чаще всего на 3,5). 20 % — на 30 дней (чаще всего с правом двукратного въезда). Лишь 7 % заявителей выдали мульти-визу на полгода, и только 1 % на год. От визита в визовый центр до получения паспорта, как правило, проходит одна-две недели.

Греция рассматривает заявления от двух недель до месяца и чаще всего выдает однократные визы на месяц или под даты поездки.

Личный опыт

Корреспондент «Фонтанки» мониторил слоты на подачу документов в визовый центр Франции с августа по октябрь. Чуда не случилось, поэтому было решено прибегнуть к услугам одного из ботов. 19 октября я оставила заявку в telegram менеджеру. 2 ноября пришло уведомление о записи на 8 ноября. Услуга обошлась в 7 тысяч рублей. После оплаты пришла pdf с подтверждением записи.



Комплект документов включал новый пустой загранпаспорт, старый загранпаспорт с трехлетним французским шенгеном, истекающим в конце ноября, заполненную анкету, выписку из банка о текущих остатках на счетах на английском языке, справку с работы о среднем доходе за месяц и ее перевод на английский, страховку на даты поездки с минимальным покрытием, неоплаченные брони билетов через Booking.com, а также маршрутный лист в виде таблицы с указанием, в каких городах Франции в какие даты я планирую быть и в каких отелях остановлюсь. Первая поездка запрашивалась на март 2023 года, билеты не прикладывала. Также в качестве дополнительных документов я прикрепила копии посадочных талонов, показывающих, что по прошлой визе я посещала Францию дважды (из-за въездов через третьи страны французских штампов не было).



Подача документов в визовом центре на Большой Разночинной заняла около часа, включая сдачу биометрии. Взять талон разрешили строго по времени записи. Работало 4 окошка из 40, в зале находилось одномоментно примерно 20 человек (притом, что помимо Франции визовый центр обслуживает и другие страны). При подаче документов предлагают приобрести страховку от невыдачи визы за 1500 рублей. Статистикой по отказам сотрудники не владеют, но отмечают, что некоторые люди приходят подавать документы по второму разу.



«Официально» виза обошлась в 8 500 тысяч рублей, из которых 4 890 рублей — консульский сбор (те самые 80 евро), 2 170 рублей — сервисный сбор. Остальное — логистический сбор и курьерская доставка. Итого, с учетом платы за запись — 15 500 рублей.

Курьер привез паспорта 17 ноября. Срок визы — один год с заявленной даты первой поездки, что в нынешних реалиях можно считать успехом.

Как минимизировать риск отказа

Универсально правильных рекомендаций нет. Безусловным плюсом при туристической поездке будет наличие полного пакета документов, подтверждающих цель визита и достаточные финансы. Предоставление оплаченных билетов и броней — само по себе не гарантия. А при составлении плана поездки настоятельно рекомендуют не засиживаться в столице, а активно перемещаться по стране. «Две недели в Париже» могут быть восприняты как попытка замаскировать истинную цель, считают бывалые путешественники.

Не пытайтесь прибегать к услугам туристических агентств, которые бронируют отели и билеты с возможностью отмены. Это тоже может быть воспринято как попытка предоставить недостоверную информацию и влечет за собой отказ в визе.



Хорошей рекомендацией будет наличие в паспорте длинных шенгенов. В случае с Францией истекший французский же шенген скорее благоприятно сказывается на шансах получить новую визу. Правильное использование прежде полученных виз тоже будет преимуществом. То есть, сначала турист работает на визовую историю, а потом визовая история на туриста.

Отказ в визе от другой страны повышает шансы не получить проездной документ и от следующего государства, к которому вы обращаетесь. Правонарушения, совершенные на территории ЕС, с максимальной вероятностью повлекут отказ.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

