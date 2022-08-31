«Шенген» закрывается: что решили в ЕС с визами для россиян

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Визы продолжат выдавать. Но «шенген» подорожает вдвое, ждать его придется месяцами, а над уже выданными долгосрочными визами и свободными поездками в Прибалтику навис дамоклов меч. «Фонтанка» собрала итоги встречи глав МИД стран ЕС в Праге.

Если уж совсем кратко, то соседние с Россией страны ЕС считают, что наплыв российских туристов — угроза безопасности. Поэтому главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече договорились полностью приостановить соглашение, по которому россияне получали визы в упрощенном режиме. Станет дорого, долго и без гарантий. До общего запрета на выдачу виз и въезда для россиян, к счастью, в этот раз не дошло, но странам, которые граничат с Россией, дали право самостоятельно принимать решение, кого они хотят видеть на своей территории. Кроме того, Еврокомиссии поручено решить, как быть с уже выданными шенгенскими визами — и это пока самый большой вопрос. А теперь подробнее по пунктам.



Что будет с шенгенскими визами?

Их продолжат выдавать — полный запрет не смогли согласовать. Но после приостановки упрощенного визового режима с Евросоюзом (это произойдет в ближайшие недели) их станет значительно меньше, а получить станет сложнее и дороже, считают в АТОР.

Визовый сбор за рассмотрение заявления на визу вырастет с 35 до 80 евро. Сроки рассмотрения увеличатся от нескольких месяцев до полугода, а мультивиз на долгий срок станет заметно меньше, если они останутся. Нормой станут визы под даты поездки.



При этом дипломаты получат возможность запрашивать больше дополнительных документов для конкретизации цели поездки, а отказов может стать больше.

В АТОР уже сравнивают Россию с Турцией — в «шенгене» там отказывают каждому третьему заявителю. В России, для сравнения, число отказов в 2021 году было всего около 3%.

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок допустила, пишет Spigel, что в будущем россиянам могут потребоваться месяцы для подачи заявлений на визу.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с 2007 года. С 25 февраля была приостановлена только его часть относительно деловых поездок, а также перемещения государственных чиновников и дипломатов. Подробнее о нем — здесь.



Можно ли россиянам будет въезжать в ЕС?

Главы МИД согласились разрешить соседям России в одностороннем порядке ограничивать передвижения россиян.

«Мы подтвердили, что соседние с Россией страны могут принимать меры на национальном уровне для ограничения въезда в Евросоюз через их границы в соответствии с Шенгенским кодексом Евросоюза», — заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.



В первую очередь эту возможность хотели страны Прибалтики. Эстония уже заявила, что хочет перестать пускать россиян с любой шенгенской визой, а не только эстонской.



Финляндия тоже закроется от россиян?

Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не считает российских туристов угрозой безопасности — это этический вопрос. И на неформальной встрече в Праге страна не поддержала предложение закрыть въезд гражданам России даже с уже выданными шенгенскими визами. Но через несколько месяцев вопрос о достаточности принятых мер может быть рассмотрен снова.

Что будет с уже выданными шенгенскими визами?

Главы МИД стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения о том, как поступать с уже выданными долгосрочными визами россиянам.



«В ходе дебатов выражались опасения не только по выдаче новых виз, но и по миллионам существующих виз. Был достигнут консенсус о том, что это тоже должно обсуждаться. Эта ситуация также нуждается в общем подходе. Поэтому мы договорились поручить Еврокомиссии рассмотреть эту комплексную ситуацию и подготовить рекомендации», — заявил Боррель.

Пока решения не приняли, граждане России могут пользоваться уже выданным «шенгеном».

Больше ограничений не будет?

Это не точно. Источники Financial Times говорили о том, что дополнительные ограничения могут быть введены до конца 2022 года.



«Мы находимся в исключительной ситуации, и это требует исключительных шагов. Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощения визового режима», — анонсировал новые меры высокопоставленный чиновник ЕС.



Предполагается, что дальнейшие шаги по ограничению туристического потока из России могут быть включены в новый пакет санкций.

Илья Казаков, «Фонтанка»

