Плакал ваш «шенген»: В чем суть визового соглашения Россия-ЕС, которое может быть разорвано уже во вторник

Про визы для россиян есть две новости. Хорошая — «шенген» пока будут выдавать, и даже в Европу пустят. Плохая — это будет дорого, долго и с кучей документов. Решение примут уже во вторник, сообщила газета Financial Times. Заголовком EU set to suspend visa travel agreement with Russia («ЕС намерен приостановить действие соглашения о визах с Россией») FT взорвало российскую информационную повестку в воскресенье, 28 августа. Однако те, кого такое решение действительно может коснуться, несомненно, захотели больше подробностей, чем один броский заголовок.



Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» внимательно прочитала статью, и теперь рассказывает главное из инсайда.

«Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням для яхт. Мы должны послать сигнал населению России, что это недопустимо, неприемлемо», — цитирует газета высокопоставленного чиновника Евросоюза.

Уже во вторник, 30 августа, Евросоюз может приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника. Это решение планируют поддержать министры иностранных дел ЕС на встрече, которая состоится в Праге.



Как отмечает издание, части соглашения 2007 года, касающиеся свободного передвижения правительственных чиновников и бизнесменов, были приостановлены еще в конце февраля. Более широкая приостановка приведет к отмене преференций для обычных россиян при подаче заявлений на все визы всех стран ЕС.

Соглашение «Об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза» датируется 2007 годом. В его фабуле говорится о встрече на высшем уровне в Петербурге в 2003 году, на которой ЕС и Россия «согласились изучить условия безвизовых поездок в долгосрочной перспективе». И это соглашение появилось на промежуточном этапе на пути к безвизу, который немного затянулся. Соглашение на взаимной основе упрощает выдачу виз на 90 дней в течение каждого полугодового периода гражданам Российской Федерации и Европейского союза. В нем прописаны документы, подтверждающие цель поездки, для каждой категории заявителей — от официальных делегаций до предпринимателей и водителей и журналистов. Указано, какой категории и на какой срок следует давать визы и кто может обратиться за многократной. Прописаны сроки рассмотрения от 10 до 30 дней, а в экстренных случаях — до 3. Без этого соглашения все заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке — без какого-то шаблона.

В соглашении также описывается, кто и на каких основаниях может претендовать на получение мультивиз сроком от двух до пяти лет — то самое правило, по которому россияне, отъездившие без нарушений одно- и двухгодичную визу, до недавних пор почти автоматически получали пятилетние. Правда в том самом конкретном документе, о котором сейчас идет речь, говорится лишь о нескольких, хотя и довольно широких категориях путешественников. Если решение о разрыве этого соглашения будет принято, а в этом не сомневаются источники FT, россиянам станет значительно сложнее получить визу, необходимо будет предоставлять больше документов, а само оформление будет стоить дороже. А главное — процедура рассмотрения станет значительно дольше. Предполагается, что в связи с этим выданных шенгенских виз станет ощутимо меньше.



И это первый шаг. Будет и второй, вероятно, до конца 2022 года.

«Мы находимся в исключительной ситуации, и это требует исключительных шагов. Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощения визового режима», — анонсировал высокопоставленный чиновник ЕС, добавив, что к концу года могут быть внесены более глубокие изменения.

Как отмечает Financial Times, нет единого мнения относительно дополнительных мер: стоит ли полностью прекращать выдачу виз или вводить запрет еще и для граждан Белоруссии.

Известно, что некоторые страны, включая, например, Чехию, Польшу и Эстонию, уже прекратили выдачу виз для россиян. И они требуют от остальных аналогичных действий. Но в блоке из 27 стран нет единства по этому вопросу. Ряд государств по-прежнему продолжают выдавать россиянам туристические документы, открывая им свободный доступ к остальным странам шенгена.



Некоторые страны, включая Германию, прямо предостерегли от прямого запрета на въезд для граждан России. Даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который будет председательствовать на переговорах в Праге, так же заявил, что выступает против запрета на все визы для россиян, отметив, что блоку необходимо «быть более избирательным».

В ответ Финляндия, Польша и страны Балтии, которые граничат с Россией, по словам главы МИД Литвы, готовы в региональном порядке запретить россиянам проезд с туристическими визами по своей территории, сообщает читателям FT. Они считают, что таким образом ничего не нарушат и ссылаются на исключения из Шенгенского соглашения по национальной безопасности. Правда, пока что для Финляндии это означает хоть и существенное, но всего лишь сокращение, а не полный запрет на выдачу туристических виз.



При этом даже страны, выступающие за полный запрет на посещение россиянами ЕС с целью туризма, заявили, что они не хотят полного закрытия границ для россиян и в любом случае оставят исключения по гуманитарным соображениям, для ходатайств, например, о получении убежища.

Кроме виз, министры обороны ЕС, которые встретятся в Праге в понедельник, также обсудят варианты потенциальной учебной миссии для украинских солдат, проводимой Брюсселем. Потенциальные учебные центры, которые последуют аналогичной инициативе Великобритании этим летом, будут базироваться в странах ЕС, близких к Украине.

Прочитал Илья Казаков, «Фонтанка»

