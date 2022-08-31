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    «Шенген» подорожает вдвое, ждать придется по полгода. Что меняет решение ЕС по визам для россиян

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    Получить шенгенскую визу после приостановки упрощенного визового режима с Евросоюзом, а пока официального решения еще нет — есть только намерение, станет значительно сложнее и дороже, считают в Ассоциации туроператоров России.

    Как сообщает АТОР 31 августа, теперь визовый сбор за рассмотрение заявления на визу вырастет с 35 до 80 евро, сроки рассмотрения увеличатся до полугода, а мультивиз на долгий срок станет заметно меньше, если они и останутся. Нормой станут визы под даты поездки.

    При этом пока нет решения по уже выданным визам, а значит, россияне смогут ими пользоваться до окончания срока действия.

    Все это — решения, принятые на встрече глав МИД стран ЕС в Праге. Какие еще изменения там обсуждались — читайте здесь.

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