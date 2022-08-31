«Шенген» подорожает вдвое, ждать придется по полгода. Что меняет решение ЕС по визам для россиян

Получить шенгенскую визу после приостановки упрощенного визового режима с Евросоюзом, а пока официального решения еще нет — есть только намерение, станет значительно сложнее и дороже, считают в Ассоциации туроператоров России.



Как сообщает АТОР 31 августа, теперь визовый сбор за рассмотрение заявления на визу вырастет с 35 до 80 евро, сроки рассмотрения увеличатся до полугода, а мультивиз на долгий срок станет заметно меньше, если они и останутся. Нормой станут визы под даты поездки.

