«Шенген» подорожает вдвое, ждать придется по полгода. Что меняет решение ЕС по визам для россиян

Получить шенгенскую визу после приостановки упрощенного визового режима с Евросоюзом, а пока официального решения еще нет — есть только намерение, станет значительно сложнее и дороже, считают в Ассоциации туроператоров России.
Как сообщает АТОР 31 августа, теперь визовый сбор за рассмотрение заявления на визу вырастет с 35 до 80 евро, сроки рассмотрения увеличатся до полугода, а мультивиз на долгий срок станет заметно меньше, если они и останутся. Нормой станут визы под даты поездки.
При этом пока нет решения по уже выданным визам, а значит, россияне смогут ими пользоваться до окончания срока действия.
Все это — решения, принятые на встрече глав МИД стран ЕС в Праге. Какие еще изменения там обсуждались — читайте здесь.