Еврокомиссия решит, что делать с уже выданными россиянам визами, а прибалтам и финнам не будут мешать

Евросоюз полностью приостановит действие заключенного с Россией соглашения об упрощенном визовом режиме, а Еврокомиссия решит, что делать с уже выданными визами, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Праге.



Как рассказал Боррель 31 августа, страны Евросоюза договорились о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. По его словам, в результате россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз.

