Еврокомиссия решит, что делать с уже выданными россиянам визами, а прибалтам и финнам не будут мешать

Евросоюз полностью приостановит действие заключенного с Россией соглашения об упрощенном визовом режиме, а Еврокомиссия решит, что делать с уже выданными визами, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Праге.
Как рассказал Боррель 31 августа, страны Евросоюза договорились о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. По его словам, в результате россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз.
Кроме того, Евросоюз может разрешить граничащим с РФ странам самостоятельно регулировать въезд россиян, так как там наблюдается серьезный приток граждан России, что «угрожает безопасности этих государств». Ранее с инициативой ограничить передвижения россиян выступили страны Прибалтики и Финляндия.
При этом главы МИД договорились о необходимости выдавать визы «специфическим» группам россиян и решили поручить Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными россиянам визами.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уточнила, что в будущем россиянам могут потребоваться месяцы для подачи заявок на визу, пишет Spigel.