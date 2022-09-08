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    Прибалтика как привилегия: что решили с «шенгеном» Эстония, Латвия и Литва

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    «Путешествие в Европейский Союз — привилегия, а не право», — объявили страны Прибалтики и начали процесс закрытия от россиян с любым «шенгеном». В Эстонии прямо обратились к российским туристам: «Не приезжайте с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют». «Фонтанка» рассказывает, что это значит на практике.

    Фото: Алексей Витвицкий / «Коммерсантъ»
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    А что случилось?

    Эстония, Литва, Латвия и Польша выпустили совместное заявление с глубокой обеспокоенностью растущим притоком российских туристов в Евросоюз и Шенгенскую зону через их границы. Учитывая, что Польша россиян не пропускает еще с марта, будем в первую очередь говорить про три страны.

    Они считают, что массовое прибытие россиян становится серьезной угрозой их безопасности и всей Шенгенской зоны в целом.

    Якобы «среди граждан России, въезжающих в ЕС и Шенгенскую зону, есть лица, прибывающие с целью подрыва безопасности стран» и пограничным службам Эстонии, Литвы и Латвии «требуются огромные ресурсы для обеспечения безопасности Европы».

    Масштаб проблемы кажется слегка преувеличенным. Например, в МИД Латвии ранее утверждали, что у россиян на руках целых 12 млн виз. Но по факту их оказалось всего 963 тысячи. Около 0,6% от 146 млн населения страны. Для сравнения: только за 2019 год гражданам России было выдано около 4 млн шенгенских виз.

    Тем не менее далее в заявлении повторяется тезис о том, что «путешествие в ЕС — это привилегия, а не право человека». И бороться предлагается кардинально.

    Въезд в ЕС через Литву, Латвию, Польшу и Эстонию для россиян с любыми визами будет закрыт.

    Разве могут отдельные страны единого «шенгена» закрываться для россиян?

    Могут. На неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС в Праге соседи России пролоббировали себе такое право. Они посчитали недостаточной мерой приостановку соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией и получили возможность на национальном уровне вводить ограничения въезда для граждан России в Евросоюз через свои границы. Не пропускать через себя с визами любых стран.

    «Наше решение не конфликтует с позицией других стран, например Германии, когда мы ограничиваем въезд для граждан России. Возможность въезда останется, и, конечно, туристы тоже смогут въезжать через Турцию или другие страны», — уточнили в МИД Литвы.

    Когда и для кого закроются границы Латвии, Литвы, Эстонии и Польши?

    Национальные ограничения для россиян должны вступить в силу в каждой из стран Прибалтики по отдельности до 19 сентября 2022 года.

    Въезд закроется для граждан России, путешествующих с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями.

    Какие будут исключения на въезд в страны Прибалтики?

    Страны объявили, что продолжат пускать диссидентов и въезжающих с гуманитарными целями, родственников и членов семей, владельцев видов на жительство, водителей — для облегчения грузовых и транспортных услуг, работников дипломатических миссий. Останется калининградский транзит для перевозки людей.

    А что Финляндия — присоединится к ограничениям?

    Еще на встрече в Праге глава МИД Суоми говорил, что, в отличие от некоторых других стран, Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности.

    7 сентября он заявил, что в данный момент Финляндия уже значительно сократила количество туристических виз и не намерена ограничивать въезд для россиян через сухопутную границу. Это может произойти лишь в одном случае — если подобное решение будет принято на уровне Еврокомиссии.

    Как будут работать ограничения на въезд в Прибалтику?

    Конкретные документы в странах пока не приняты, и все есть лишь на словах.

    «Мы будем проходить через национальные процедуры, которые существуют в наших странах, потому что решения принимают правительства», — заявили в МИД Латвии.

    Но существует пример Эстонии, которая скоро как уже месяц перестала пускать россиян по своим собственным шенгенским визам. Например, в Эстонию разрешается въезжать независимо от цели поездки из любой другой страны Шенгенской зоны. Внутреннего контроля нет. Можно посещать близких родственников по восходящей и нисходящей линии. А вот недвижимость такого права не дает. Подробнее — в разъяснении МВД.

    Будут ли еще новые ограничения и присоединятся ли к запрету другие страны ЕС?

    В своем заявлении Эстония, Латвия, Литва и Польша заявили, что продолжат лоббировать полное закрытие шенгенской зоны для российских туристов.

    «Мы продолжаем искать общий подход на уровне ЕС и попросили Еврокомиссию предложить соответствующие меры по визам и ограничениям на въезд, которые могли бы применяться в едином формате всеми государствами — членами ЕС и ассоциированными странами Шенгенского соглашения», — говорится в документе.

    Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

    Фото: Алексей Витвицкий / «Коммерсантъ»

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