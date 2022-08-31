Глава МИД Финляндии заявил, что его страна не считает российских туристов угрозой безопасности

Финляндия не считает российских туристов угрозой безопасности, поэтому выступила против запрета на въезд граждан РФ в Евросоюз. Об этом 31 августа заявил глава МИД республики Пекка Хаависто.
«В отличие от некоторых других стран, Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности, это этический вопрос», — сказал министр после встречи глав МИД стран ЕС в Праге (цитата по «Интерфаксу»).
При этом Хаависто отметил, что «сейчас не время для отдыха или роскошного туризма». Он также анонсировал, что приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией «произойдет на практике в ближайшие недели».
«Мы движемся в правильном направлении. Наверняка через месяц-два посмотрим, достаточно ли этого», — добавил министр.
Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились приостановить действие заключенного с Россией соглашения об упрощенном визовом режиме. По его словам, в результате россиянам станут выдавать значительно меньше шенгенских виз. Кроме того, ЕС может разрешить граничащим с РФ странам самостоятельно регулировать въезд россиян, так как там наблюдается серьезный приток граждан России, что «угрожает безопасности этих государств».
Решение ЕС может привести к тому, что теперь визовый сбор за рассмотрение заявления на визу вырастет с 35 до 80 евро, сроки рассмотрения увеличатся до полугода, а мультивиз на долгий срок станет заметно меньше, если они и останутся.
Подробнее о том, каких изменений в визовой политике Европы стоит ждать в ближайшее время и чем это грозит россиянам, читайте скоро на «Фонтанке».