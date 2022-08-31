Глава МИД Финляндии заявил, что его страна не считает российских туристов угрозой безопасности

Финляндия не считает российских туристов угрозой безопасности, поэтому выступила против запрета на въезд граждан РФ в Евросоюз. Об этом 31 августа заявил глава МИД республики Пекка Хаависто.



«В отличие от некоторых других стран, Финляндия не считает российских туристов вопросом безопасности, это этический вопрос», — сказал министр после встречи глав МИД стран ЕС в Праге (цитата по «Интерфаксу»).



При этом Хаависто отметил, что «сейчас не время для отдыха или роскошного туризма». Он также анонсировал, что приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией «произойдет на практике в ближайшие недели».

